Le PM ordonne des solutions globales pour stimuler le marché intérieur

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche officielle sur le renforcement des mesures visant à stimuler la consommation intérieure afin d’atteindre l’objectif de croissance économique nationale de plus de 8% en 2025, dans un contexte de ralentissement du commerce et des investissements mondiaux et de risques croissants pour le développement socio-économique national.

Le chef du gouvernement a demandé au ministère de l’Industrie et du Commerce de prendre des mesures concrètes, notamment le lancement d’une campagne de communication spéciale pour promouvoir le mouvement "Les Vietnamiens privilégient l’utilisation des produits vietnamiens", en mettant en avant la qualité des produits nationaux et en encourageant la consommation de produits vietnamiens sur les plateformes de commerce électronique nationales et internationales.

Le texte souligne la nécessité pour le ministère d’organiser des programmes de promotion commerciale et des programmes centralisés de promotion et de stimulation de la demande dans le cadre du plan national de promotion commerciale ; de renforcer les liens entre l’offre et la demande, en acheminant les produits vietnamiens vers les zones rurales, montagneuses, reculées, insulaires et défavorisées grâce à des modèles multicanaux ; et de s’associer aux bourses agricoles vietnamiennes pour distribuer les spécialités locales et les produits certifiés OCOP (À chaque commune son produit).

Le ministère devrait renforcer sa coordination avec les associations professionnelles et les collectivités locales afin d’aider les entreprises à diversifier leurs sources d’approvisionnement, à mettre en place des réseaux de distribution flexibles et à améliorer la prévision de la demande afin de garantir un approvisionnement stable et continu.

La dépêche officielle insiste également sur une utilisation plus complète et plus efficace des technologies numériques pour développer les canaux de vente. Elle appelle à l’organisation rapide de la Foire d’automne 2025, conformément à la directive N°172/CD-TTg du 25 septembre 2025, en veillant à ce qu’elle soit pratique, efficace, économique, sûre et sans danger pour le public.

Elle stipule que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme doit accorder une attention accrue au renforcement des programmes touristiques liés aux activités culturelles, aux festivals et aux événements de promotion commerciale à l’échelle nationale afin de stimuler la demande de biens et services vietnamiens auprès des touristes nationaux et internationaux ; développer des produits touristiques créatifs, distinctifs et interrégionaux ; et promouvoir les industries culturelles et du divertissement afin de permettre au public de profiter et de participer à la commercialisation des produits culturels.

Le Premier ministre a également demandé une étroite coordination entre les ministères, les agences et les collectivités locales afin de surveiller les prix, en particulier ceux des biens et services essentiels, et de mettre en œuvre rapidement des mesures appropriées et efficaces, conformément à leurs compétences et réglementations.

La Banque d’État du Vietnam a été chargée d’ordonner aux établissements de crédit de faciliter l’accès au crédit pour les particuliers et les entreprises afin de stimuler la consommation intérieure, et de proposer des offres de crédit pour soutenir la production, les entreprises et la consommation, avec des procédures et des conditions simplifiées pour garantir un décaissement efficace.

La directive appelle également à un contrôle plus strict des prix, à une plus grande transparence dans la déclaration de l’origine des produits et des indications géographiques, à des sanctions plus sévères en cas d’infraction et à de nouvelles réductions des procédures administratives afin d’améliorer l’environnement des affaires.

Les groupes et compagnies étatiques ont été tenus de renforcer la gouvernance et l’efficacité financière, d’appliquer la science et la technologie pour améliorer la qualité des produits, réduire les coûts et baisser les prix afin d’accroître la compétitivité ; de participer activement aux programmes de promotion commerciale et aux foires ; et d’étendre les promotions pour stimuler la consommation.

