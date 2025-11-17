Le Premier ministre demande renforcer la préparation aux inondations dans le Centre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les présidents des Comités populaires provinciaux et municipaux, de Hà Tinh à Khanh Hoa, à suivre de près, à actualiser et à diffuser rapidement les informations relatives aux prévisions de pluie et d’inondations, afin que les habitants puissent prendre les précautions nécessaires à temps et ne soient pas pris au dépourvu.

Dans sa dépêche officielle N°217/QD-TTg, le Premier ministre a cité des prévisions météorologiques et hydrologiques indiquant que, de ce soir au 18 novembre, les régions de Quang Tri à Dà Nang, ainsi que l’est des provinces de Quang Ngai et de Gia Lai, devraient connaître des précipitations généralisées de 200 à 400 mm.

Entre le 16 et le 20 novembre, les rivières de Hà Tinh à Khanh Hoa devraient atteindre les niveaux de crue 2 à 3, certaines dépassant même le niveau 3. Cette nouvelle vague de fortes pluies fait suite à des averses successives dans la région, accentuant le risque d’inondations et notamment de glissements de terrain.

Le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales d’identifier et d’évaluer les zones vulnérables aux glissements de terrain, aux crues soudaines et aux inondations importantes, de diffuser des alertes en temps opportun, de restreindre l’accès aux zones dangereuses et d’organiser proactivement des évacuations afin de protéger les habitants.

Les autorités provinciales sont également chargées d’assurer la sécurité des barrages et des réservoirs, d’améliorer la capacité de drainage et de veiller à la bonne exploitation des réservoirs d’irrigation et hydroélectriques en fonction des prévisions actualisées, afin de préserver les infrastructures et de limiter l’impact des inondations.

Elles doivent déployer des forces pour réguler la circulation, fournir des conseils et une assistance, et mettre en œuvre des mesures visant à protéger les vies humaines. Elles doivent également préparer du personnel, des véhicules, des fournitures essentielles et des vivres dans les zones clés afin de pouvoir réagir efficacement en cas d’isolement ou de perturbation prolongés, et mener des opérations de recherche et de sauvetage si nécessaire.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est tenu de suivre de près, de prévoir et de diffuser les informations les plus précises et les plus récentes sur les précipitations, les inondations, les risques d’inondation et les menaces de glissements de terrain afin de faciliter des interventions rapides et efficaces.

Le ministère de la Construction doit prendre des mesures pour garantir la sécurité des transports et des chantiers, et réparer sans délai les tronçons endommagés ou touchés par des glissements de terrain afin de rétablir une circulation sûre et continue.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit assurer la sécurité des réservoirs hydroélectriques, du réseau électrique et des activités industrielles, en minimisant les pertes causées par les fortes pluies et les inondations.

Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique sont tenus de se tenir prêts à intervenir auprès des collectivités locales pour les évacuations et les interventions en cas de glissements de terrain, de crues soudaines, d’inondations et d’opérations de recherche et de sauvetage, sur demande.

À Huê, le 17 novembre à 6h00, le niveau des eaux du fleuve continuait de monter. Le niveau de la rivière des Parfums, mesuré à la station Da Viên, est de 2,69 m, soit 0,69 m au-dessus du niveau d’alerte 2. Le niveau de la rivière Bo, mesuré à la station de Tu Phu, est de 4,55 m, soit au-dessus du niveau d’alerte 3.

Les précipitations en amont de la rivière des Parfums montrent une tendance à la baisse. Cependant, la station hydrométéorologique de Huê prévoit une nouvelle augmentation des précipitations à midi, dans l’après-midi et en soirée.

Le Service municipal de l’éducation et de la formation a annoncé que les élèves seront dispensés de cours le 17 novembre en raison des fortes pluies qui provoquent la montée des eaux.

Le Comité populaire municipal a demandé aux organismes, aux entreprises et aux habitants de se préparer à protéger leurs biens et à prendre des mesures de précaution contre les inondations.

VNA/CVN