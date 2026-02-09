Le Premier ministre britannique nomme deux cheffes de cabinet par intérim

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a demandé à Jill Cuthbertson et Vidhya Alakeson, adjointes au chef de cabinet, d'assurer l'intérim après la démission de celui-ci, a rapporté Sky News le 8 février.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux femmes travaillent avec M. Starmer depuis qu'il était leader de l'opposition. Mme Cuthbertson était jadis sa secrétaire particulière, en charge de son agenda et de ses engagements.

Morgan McSweeney a démissionné un peu plus tôt dans la journée de son poste de chef de cabinet après que de nombreux parlementaires l'ont mis en cause dans la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington.

M. Mandelson, qui a été nommé ambassadeur à Washington début 2025, a été limogé par M. Starmer sept mois plus tard suite à la résurgence de questions sur son passé.

Xinhua/VNA/CVN