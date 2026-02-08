Législatives anticipées en Thaïlande après une période d'instabilité

Les Thaïlandais se rendent aux urnes dimanche 8 février pour départager les réformistes des conservateurs au pouvoir, lors de législatives anticipées convoquées après une période d'instabilité marquée par le déclin de Thaksin Shinawatra.

Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

Plébiscitée par les jeunes dans ce royaume où la démocratie s'exerce dans l'étau étroit d'institutions conservatrices, l'opposition part favorite. Mais les analystes jugent peu probable qu'elle remporte la majorité absolue, anticipant des négociations post-électorales sur la recherche d'une alliance.

Résultat : bien qu'en tête des sondages, les réformistes du Parti du peuple risquent fort de se voir barrer la route par une entente entre le Parti conservateur Bhumjaithai et le Parti populiste Pheu Thai, pressenti troisième.

Le chef du gouvernement de centre droit Anutin Charnvirakul apparaît donc bien parti pour conserver son poste, auquel il a accédé en septembre après une période mouvementée où le pouvoir a évolué au rythme des décisions de justice. Le scrutin se tient aussi dans un contexte de croissance économique morose dans le pays d'Asie du Sud-Est.

Le prochain gouvernement devra en outre gérer un ancien conflit transfrontalier avec le Cambodge qui a dégénéré deux fois l'année dernière en affrontements meurtriers. Quelque 53 millions d'électeurs sont appelés aux urnes à partir de 08h00 (01h00 GMT) pour élire leurs députés.

Dans un paysage politique fragmenté, le score du Pheu Thai s'annonce crucial : la formation de la figure dominante de la politique thaïlandaise depuis le début du siècle, Thaksin Shinawatra, espère minimiser son déclin et s'imposer en partenaire indispensable de toute coalition. Pour le Parti du peuple, le scénario pressenti d'une alliance conservatrice a des airs de déjà-vu.

