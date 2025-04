Les PM britannique et japonais expriment leur opposition à une guerre commerciale

Le Premier ministre (PM) britannique Keir Starmer s'est entretenu jeudi 10 avril avec son homologue japonais Shigeru Ishiba, et les deux hommes ont convenu qu'une guerre commerciale ne profiterait à personne.

La rencontre entre les deux Premiers ministres britannique et japonais a eu lieu alors que les États-Unis maintiennent des droits de douane de 10% pour la plupart des pays, et des droits de douane de 25% sur les importations d'acier, d'aluminium et de pièces automobiles.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les nouvelles taxes controversées imposées par Washington ont suscité de vives tensions au cours des dernières semaines, frappant durement les marchés mondiaux, suscitant des réactions négatives de la part des autres pays et s'attirant de nombreuses critiques de la part des économistes et des investisseurs.

Selon le Financial Times, M. Starmer a reconnu un peu plus tôt qu'il était peu probable que les États-Unis suppriment les nouveaux droits de douane de 10% sur toutes les importations britanniques, et a déclaré qu'il tenterait de persuader le président américain de lever les tarifs de 25% sur les voitures britanniques.

Les économistes britanniques ont averti que les incertitudes croissantes, la faiblesse des exportations et la hausse des coûts risquaient de peser sur la croissance et sur l'emploi dans les secteurs clé du pays.

Jeudi 10 avril également, le Japon a annoncé son intention d'envoyer dès la semaine prochaine le ministre de la Revitalisation économique Ryosei Akazawa aux États-Unis pour des négociations tarifaires.

Xinhua/VNA/CVN