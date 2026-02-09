Thaïlande : le Premier ministre conservateur en passe de remporter les élections

Le Premier ministre conservateur sortant de Thaïlande est en passe de remporter les élections législatives du 8 février, selon les projections des télévisions locales, un résultat déjà reconnu par son rival réformiste.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le parti Bhumjaithai d'Anutin Charnvirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement, selon les prévisions de la chaîne de télévision Channel 3, tandis que le Parti du peuple, réformiste, en obtiendrait 97, alors qu'il faisait figure de grand favori dans les sondages d'opinion avant le scrutin.

"Nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés en tête", a déclaré le chef du Parti du peuple, Natthaphong Ruengpanyawut, aux journalistes présents au siège de son parti à Bangkok.

AFP/VNA/CVN