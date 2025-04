Le Royaume-Uni et l'UE souhaitent renforcer leurs liens

>> Royaume-Uni : un nouveau plan pour lutter contre la hausse des cas de tuberculose

>> Universal choisit le Royaume-Uni pour son premier parc d'attractions en Europe

>> Le Royaume-Uni suspend ses tarifs douaniers sur 89 produits importés

Photo : AA/VNA/CVN

Un compte-rendu publié par Downing Street a indiqué que les deux dirigeants avaient discuté d'une série de questions clé, dont notamment la crise en Ukraine, la sécurité énergétique, l'économie mondiale et la coopération en matière de défense.

Les deux dirigeants ont demandé à leurs équipes de continuer à travailler au cours des semaines à venir en vue de proposer "un ensemble de mesures aussi ambitieuses que possible" lors du premier Sommet Royaume-Uni - UE, qui se tiendra le mois prochain.

Dans un article publié par The Guardian, le négociateur britannique pour l'UE, Nick Thomas-Symonds, a déclaré qu'un nouvel accord entre le Royaume-Uni et l'UE permettrait de marquer une rupture avec les "débats et disputes du passé".

Il a cependant précisé qu'il n'y aurait pas de retour au marché unique, à l'union douanière ou à la libre circulation des personnes. Tout nouvel accord avec l'UE devra respecter le résultat du référendum de 2016, a-t-il souligné.

Xinhua/VNA/CVN