Le Premier ministre au Sommet de l’OCS en Chine : des bras grands ouverts pour construire l’avenir

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a terminé avec succès sa mission à Tianjin (Chine), où il a participé au Sommet 2025 de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et mené plusieurs activités bilatérales en marge de l'événement. Ce déplacement témoigne d'un Vietnam prêt à coopérer avec la communauté internationale pour construire un avenir meilleur.

Photo : VNA/CVN

Durant environ 44 heures sur le sol chinois, le chef du gouvernement vietnamien a eu un programme d'activités intense et varié, comprenant des interventions multilatérales, des rencontres bilatérales et des échanges avec les milieux économiques et la communauté vietnamienne.

Prenant la parole lors de la session élargie du Sommet de l'OCS, le plus grand jamais organisé en 25 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a formulé trois propositions : promouvoir le multilatéralisme et renforcer la solidarité dans la réponse aux menaces traditionnelles et non traditionnelles à la sécurité ; mobiliser les ressources pour le développement durable et améliorer la gouvernance mondiale ; et consolider la confiance et la compréhension mutuelle, encourager une coopération mutuellement bénéfique.

En marge du Sommet, le dirigeant vietnamien a rencontré plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment ceux du Laos, de la Russie, de l'Inde, du Cambodge, de la Malaisie, de l'Arménie, du Népal, ainsi que les responsables des Nations unies et de l'ASEAN.

Lors de ses rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'approfondissement de ses relations et de sa coopération avec les pays et les organisations internationales. Il a réitéré l'engagement ferme du Vietnam en faveur du multilatéralisme, d'un ordre fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies, ainsi que sa volonté de remplir pleinement et sérieusement ses obligations dans la lutte contre le changement climatique. Le chef du gouvernement a souligné la détermination du Vietnam à maintenir la solidarité et l'unité au sein de l'ASEAN. Ces orientations visent à consolider et à approfondir davantage les liens du Vietnam avec les pays et les organisations internationales dans tous les domaines, en particulier dans les infrastructures stratégiques, l'agriculture, l'énergie, le nucléaire civil, la transition numérique et la transition verte.

Photo: VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite en Chine, le Premier ministre a rencontré le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, ainsi que le président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Wang Huning.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les relations bilatérales selon "six orientations majeures", axée sur la mise en œuvre effective des déclarations communes ; le renforcement du dialogue stratégique, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité ; la coordination étroite dans les forums multilatéraux pour faire face aux défis communs.

Les deux pays ont également échangé de manière franche sur les questions maritimes et se sont engagés à bien gérer les différends, à créer et à maintenir un environnement de paix, de coopération et de développement dans la région.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a aussi rencontré les dirigeants de plusieurs grands groupes chinois pour discuter de projets spécifiques. Le groupe China Huadian s'est engagé à aider le Vietnam à développer un écosystème énergétique à travers un modèle de coopération baptisé "1+1+1+N".

Le groupe Yadea a proposé de développer un écosystème de véhicules électriques au Vietnam, y compris la fabrication, l'infrastructure de recharge, et des solutions de transport durable.

La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB) a exprimé son souhait de financer des projets majeurs au Vietnam, tels que la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ou les projets de résilience climatique.

À l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), le Premier ministre a rencontré la communauté vietnamienne résidant en Chine. Il a salué leur contribution au développement du pays et au renforcement de l'amitié Vietnam - Chine.

La mission du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine a été couronnée de succès sur tous les plans, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale, à promouvoir le multilatéralisme et à approfondir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine, en vue de bâtir une communauté d'avenir partagé de portés stratégique entre les deux pays.

Cette mission s'inscrit dans la mise en œuvre cohérente de la politique étrangère définie par le XIIIᵉ Congrès national du Parti communiste vietnamien, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la diversification, la multilatéralisation et l'intégration internationale active, globale, profonde et efficace.

VNA/CVN