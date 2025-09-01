Le Premier ministre propose trois solutions pour renforcer le rôle de l’OCS

Le 1 er septembre à Tianjin (Chine), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a pris la parole lors du Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). C’était la première fois qu’un dirigeant vietnamien de haut rang s’exprimait à un sommet de cette organisation.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le chef du gouvernement vietnamien a souligné que, malgré les acquis remarquables de l’humanité, le monde est aujourd’hui confronté à plusieurs crises, marquée par des conflits locaux, des inégalités croissantes dans le développement.

Aucun pays, grand ou petit, ne peut affronter seul ces enjeux, a-t-il affirmé, appelant à promouvoir le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale.Le Premier ministre a insisté sur l’interdépendance profonde des nations dans un contexte de mondialisation.

La sécurité de chaque pays est indissociable de celle de la région et du monde. Pour y répondre, il faut adopter une approche globale, impliquant l’ensemble des sociétés et de la communauté internationale, afin de trouver des solutions durables tant aux menaces traditionnelles qu’aux défis non traditionnels, tels que la sécurité énergétique, hydrique, numérique et humaine.

Appréciant le rôle important de l’OCS depuis plus de deux décennies, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé trois solutions pour que l’organisation contribue davantage à la stabilité et au développement mondiaux : Premièrement, renforcer le multilatéralisme, la solidarité et la coopération internationale face aux défis sécuritaires, traditionnels et non traditionnels.

Deuxièmement, mobiliser davantage de ressources pour le développement et améliorer la gouvernance mondiale. Les grandes puissances, en particulier, doivent assumer leurs responsabilités et accompagner les Nations unies dans la réalisation des Objectifs de développement durable.

Troisièmement, consolider la confiance, la compréhension mutuelle et la coopération bénéfique entre les pays voisins, afin d’accroître l’intégration régionale et mondiale.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant la politique extérieure indépendante, pacifique et de diversification du Vietnam, le Premier ministre a assuré que son pays continuera de coopérer étroitement avec les membres et partenaires de l’OCS, ainsi qu’avec la communauté internationale, pour préserver la paix, la coopération et le développement dans la région Asie-Pacifique.

Ce sommet, placé sous le thème "Initiative pour la gouvernance mondiale", a réuni les chefs d’État et de gouvernement de plus de 23 pays ainsi que les dirigeants de 10 organisations internationales et régionales, dont l’ONU et l’ASEAN.

VNA/CVN