Le Premier ministre rencontre le président du PPC et président du Sénat cambodgien

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le 2 septembre à Hanoï, le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat cambodgien, Hun Sen, à l'occasion du déplacement d'une délégation cambodgienne de haut rang au Vietnam pour le 80 e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale.

Accueillant chaleureusement le président Hun Sen et la délégation cambodgienne de haut rang, Pham Minh Chinh a souligné l'importance historique et la grande importance de la Fête nationale (2 septembre).

Il a affirmé que le Vietnam chérissait toujours la solidarité, l'amitié et l'entraide traditionnelles entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu'entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, tant dans la lutte passée pour la libération nationale que dans le processus actuel de construction et de développement nationaux, soulignant que cette amitié constitue un bien commun inestimable pour les deux et les trois pays.

Le Premier ministre a félicité le Cambodge pour ses réalisations en matière de construction et de développement nationaux, notamment sa stabilité politique, son développement économique et son rôle de plus en plus affirmé dans les forums régionaux et internationaux. Il s'est dit convaincu que, sous la direction du PPC dirigé par Hun Sen, et grâce à la solidarité de l'ensemble du peuple, le Cambodge continuera d'accomplir de nombreuses et importantes réalisations dans la construction d'un Cambodge pacifique, stable et prospère.

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam accordait toujours une importance et une priorité absolue à la consolidation et au développement des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle, de la coopération globale et de la durabilité à long terme avec le Cambodge. Il a souligné que la présence des délégations de haut rang du Cambodge et du Laos, ainsi que des forces armées des deux pays, défilant ensemble sur la place historique de Ba Dinh, constituait un grand encouragement et un soutien précieux pour le Vietnam.

Hun Sen a exprimé sa joie et son honneur d'assister à cette célébration et a hautement apprécié l'importance du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, qui témoigne de la force de la grande union nationale dans les guerres de résistance de longue date contre les envahisseurs étrangers, ainsi que dans la conquête de l'indépendance nationale.

Approfondir les relations bilatérales

Le président Hun Sen a également exprimé son admiration pour les réalisations remarquables du Vietnam en matière de développement économique, social et diplomatique, obtenues sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam. Il a en même temps exprimé sa conviction que le Vietnam connaîtra un développement constant, devenant d'ici 2030 un pays en développement doté d'une industrie moderne et à revenu intermédiaire supérieur, et d'ici 2045 un pays développé à revenu élevé.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié les contacts et échanges réguliers entre les dirigeants des deux pays, témoignant de l'étroite relation entre les deux Partis et les deux États.

Ils ont salué les relations étroites et approfondies entre les deux pays, ainsi que la coopération entre leurs ministères, secteurs et localités, qui s'est constamment consolidée et développée, contribuant positivement au développement économique et social de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir activement la valeur historique de l'amitié et du bon voisinage traditionnels entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que les trois pays (Vietnam, Cambodge et Laos), d'élargir leurs marchés respectifs et d'exploiter leurs potentiels et atouts respectifs pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement, promouvoir le tourisme et relier les postes frontières.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Hun Sen d'accorder une attention particulière aux gouvernements des deux pays et de les soutenir dans leur coordination afin d'organiser des mécanismes de coopération tels que le Comité mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, la XIIIe Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières du Cambodge au quatrième trimestre 2025 et le 2e Échange d'amitié sur la défense des frontières Vietnam - Cambodge. Il a également demandé au Laos de coordonner ses efforts pour organiser la réunion annuelle des ministres de la Défense des trois pays en 2025.

Il a suggéré au Cambodge de créer des conditions favorables aux investissements et aux activités des entreprises cambodgiennes dans l'autre pays, de faciliter les exportations de ciment, d'acier et de matériaux de construction du Vietnam vers le Cambodge, et de renforcer les liaisons de transport.

Le chef du gouvernement a également proposé à la partie cambodgienne de mener des échanges et des négociations actifs afin de résoudre la question de la démarcation et de l'implantation de bornes frontalières terrestres, ainsi que de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne se sente en sécurité, stabilise sa vie et contribue activement au développement prospère du Cambodge et aux relations amicales entre les deux pays.

