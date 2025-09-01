Le PM Pham Minh Chinh multiplie ses rencontres au Sommet de l’OCS à Tianjin

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu lundi 1 er septembre à Tianjin, à l’occasion de sa participation au Sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), des rencontres avec ses homologues cambodgien Hun Manet, malaisien Ibrahim Anwar, indien Narendra Modi, arménien Nikol Pashinyan, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre cambodgien, il a remercié le président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat du Cambodge Hun Sen pour sa présence au prochain 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août 1945 - 2025) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025), qui témoigne de l’étroite relation et de la solidarité entre les deux pays.

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté les deux parties à continuent de renforcer la confiance politique, à promouvoir les mécanismes de coopération bilatérale, à encourager et à faciliter les activités d’investissement et de commerce, et à s’efforcer d’atteindre 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux dans les temps à venir ; à promouvoir la connectivité des transports, à simplifier les procédures de transport transfrontalier et à renforcer la coopération touristique entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de faire avancer l’achèvement du travail de bornage de la frontière terrestre entre le Vietnam et le Cambodge, d’achever rapidement les travaux de l’autoroute Phnom Penh-Bavet et d’inaugurer le poste-frontière commun Tân Nam-Meun Chey ; et ont discuté des questions régionales et mondiales d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre malaisien Ibrahim Anwar, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les efforts déployés par la Malaisie, en sa qualité de présidente de l’ASEAN, dans le règlement des problèmes communs dans la région, contribuant à renforcer la solidarité et à valoriser le prestige et le rôle central de l’ASEAN. Il a exprimé l’espoir que les deux parties renforceront leur coopération dans les domaines du halal, du commerce du riz et de la coopération maritime.

Le chef du gouvernement malaisien a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans le domaine de la pêche et a exprimé son souhait d’accueillir le Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet de l’ASEAN en octobre.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu des mesures visant à renforcer leur coopération, notamment l’approbation rapide du programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Malaisie pour la période 2025-2030, et la promotion de la coopération dans les domaines de la défense, de l’énergie, du tourisme et des échanges populaires.

Lors de la rencontre entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue indien Narendra Modi, les deux dirigeants se sont réjouis du développement vigoureux du partenariat stratégique global Vietnam-Inde. Ils ont souligné que les deux parties disposent encore d’une marge de coopération importante pour rendre leurs relations plus approfondies, plus subtantielles et plus efficaces.

Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de créer des percées dans la coopération économique, commerciale et d’investissement, en tirant le meilleur parti des atouts géo-économiques et du potentiel de marché des deux parties ; de faire de la coopération en matière de défense et de sécurité un axe stratégique de leurs relations; d’élargir davantage la coopération scientifique et technologique pour qu’elle devienne un domaine clé de la coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a échangé sur la situation et les défis multidimensionnels auxquels le monde est confronté. Il a souhaité que les pays renforcent leur coopération face au changement climatique et a souligné la nécessité de réformer et de rationaliser l’appareil afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’ONU.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé l’engagement ferme du Vietnam en faveur du multilatéralisme et d’un ordre fondé sur le droit international et la Charte de l’ONU. Il a également souligné que le Vietnam prône la mise en œuvre pleine et sérieuse de ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique.

Il a également demandé à l’ONU de soutenir le rôle central de l’ASEAN dans l’architecture régionale et de promouvoir davantage sa coopération avec l’ASEAN. Le dirigeant vietnamien a également exprimé l’espoir que le secrétaire général António Guterres se rende à Hanoi pour assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité en octobre prochain.

Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l’ASEAN Kao Kim Hourn, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam travaillera résolument avec d’autres pays pour mettre en œuvre avec succès la Vision communautaire de l’ASEAN 2045 ; exprimant sa confiance que sous la direction du secrétaire général, le Secrétariat de l’ASEAN continuera d’accompagner et de soutenir efficacement le Vietnam et les pays membres pour tirer pleinement parti des avantages du processus d’intégration.

Les deux parties ont convenu de continuer à accorder la priorité absolue au maintien de la solidarité et de l’unité de l’ASEAN ; au renforcement du commerce et des investissements intra-bloc ; à la poursuite de l’exploitation efficace des nouveaux moteurs de croissance ; au renforcement de la coopération substantielle au profit des populations ; à la promotion du développement sous-régional, à l’expansion de la connectivité d’infrastructures, de transports, institutionnelle et humaine, à l’exploitation du potentiel de la sous-région, des zones reculées, et au soutien d’une croissance inclusive et équitable.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également eu une entrevue avec son homologue arménien Nikol Pashinyan lors de laquelle ils se sont réjouis de l’évolution positive des relations bilatérales ces derniers temps, en particulier du renforcement de la confiance politique grâce aux échanges de délégations de haut niveau des deux parties.

Les deux dirigeants ont ainsi évoqué la rencontre entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan à l’occasion de leur participation au Sommet de la Francophonie en octobre 2024, la visite officielle au Vietnam en novembre 2024 du président de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie, Alen Simonyan, et la visite officielle en République d’Arménie en avril 2025 du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a félicité les dirigeants et le peuple vietnamiens à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre) ; il a rappelé les profonds souvenirs de la visite officielle au Vietnam en 2019 et a exprimé son admiration et ses bonnes impressions quant au développement dynamique et durable du Vietnam.

Le chef du gouvernement arménien a déclaré que la partie arménienne appréciait hautement et souhaitait approfondir davantage l’amitié traditionnelle avec le Vietnam dans tous les domaines, notamment l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation.

De son côté, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité l’Arménie pour ses réalisations socio-économiques accomplies ces derniers temps sous la direction de son homologue Nikol Pashinyan, notamment la signature récente d’un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan après près de 40 ans de conflit, aidant à instaurer un environnement de paix et de stabilité dans la région et à jeter les bases d’un développement durable pour chaque pays.

Il a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance à son amitié traditionnelle avec l’Arménie et était prêt à l’approfondir. Il a proposé que l’Arménie se coordonne avec les autres pays membres de l’Union économique eurasiatique (UEEA) pour éliminer rapidement le mécanisme de sauvegarde relative aux exportations vietnamiennes, et a demandé que l’Arménie promeuve des mécanismes bilatéraux avec le Vietnam afin de renforcer la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de certaines mesures visant à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, notamment le renforcement de la confiance politique par le biais d’échanges continus de délégations de haut niveau et à tous les niveaux, la promotion du mécanisme annuel de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères, l’examen de l’exemption de visa pour les citoyens des deux pays, contribuant à la promotion de la coopération touristique bilatérale, la mise en relation renforcée des communautés d’affaires, les localités, les échanges culturels et populaires, et la promotion de la coopération dans les domaines de la logistique, de l’éducation et de la formation.

À cette occasion, le Premier ministre Nikol Pashinyan a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à se rendre prochainement en Arménie et a exprimé son souhait de revenir au Vietnam dans un avenir proche.

VNA/CVN