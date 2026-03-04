Législatives 2026

Vote anticipé dans la zone de Ba Kè au large des eaux vietnamiennes

Du 1 er au 3 mars, une mission électorale anticipée de la II e Région navale a organisé le vote pour les électeurs stationnés sur les plateformes DK1, les navires en service et les pêcheurs opérant dans la zone de Ba Kè, au large du plateau continental sud du Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Conduite par le colonel Lê Hông Quang, chef adjoint du département politique de la IIe Région navale, la mission a embarqué à bord du navire Truong Sa 04 pour accomplir cette mission. Le banc de Ba Kè, situé à environ 580 km au nord-ouest du cap de Vung Tàu, abrite trois plateformes DK1/9, DK1/20 et DK1/21), relevant du bataillon DK1. Il s’agit de l’un des points de vote les plus éloignés du pays.

Sur place, toutes les conditions matérielles ont été rigoureusement préparées : affichage des listes électorales, cartes d’électeurs, bulletins de vote, urnes et informations sur les candidats. Les électeurs ont étudié les listes avant de voter conformément aux procédures légales.

Les pêcheurs du navire QNg 96435 TS (province de Quang Ngai), en activité dans la zone, ont également été pris en charge, inscrits comme électeurs temporaires et invités à exercer leur droit de vote à bord du Truong Sa 04.

Après avoir achevé le scrutin anticipé à Ba Ke le 3 mars, la mission a poursuivi sa route vers d’autres plateformes DK1 du plateau continental Sud.

VNA/CVN