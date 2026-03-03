Vietnam - Japon : un partenariat stratégique global en plein essor

L’ambassade du Japon au Vietnam a organisé mardi 3 mars au soir, à Hanoï, une réception solennelle à l’occasion du 66 e anniversaire de l’empereur Naruhito.

L’événement a réuni le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son, le ministre des Sciences et des Technologies Nguyên Manh Hùng, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères Nguyên Minh Vu, ainsi que de nombreux représentants de ministères, de collectivités locales, d’entreprises et du corps diplomatique.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le ministre Nguyên Manh Hùng a adressé ses chaleureuses félicitations à l’empereur, à l’Impératrice, à la famille impériale, au gouvernement et au peuple japonais. Revenant sur les réalisations majeures des relations bilatérales, il a souligné qu’après près de 53 ans d’établissement des relations diplomatiques et plus de deux ans depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, les liens Vietnam - Japon se sont développés de manière globale, concrète et efficace, avec un haut niveau de confiance politique. Ils sont considérés comme l’un des modèles les plus réussis de coopération bilatérale du Vietnam.

Partenaire de premier plan du Vietnam

Sur le plan économique, le Japon demeure un partenaire de premier plan du Vietnam : premier fournisseur d’APD, deuxième partenaire en coopération de main-d’œuvre, troisième investisseur et troisième marché touristique, quatrième partenaire commercial. En 2025, le commerce bilatéral a pour la première fois dépassé 50 milliards de dollars. La coopération décentralisée et les échanges entre les peuples se renforcent, consolidant les bases sociales durables des relations bilatérales.

La science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique s’imposent désormais comme un pilier stratégique majeur. Les deux pays élargissent leur coopération dans des domaines de pointe tels que l’intelligence artificielle (IA), avec la participation précoce du Vietnam au Processus d’Hiroshima sur l’IA, le développement des infrastructures numériques 5G, les semi-conducteurs, la conception de circuits intégrés et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Compagnon de confiance

Évoquant le succès du XIVe Congrès national du Parti, le ministre Nguyên Manh Hùng a réaffirmé la constance du Vietnam dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, considérant le Japon comme un partenaire de premier rang, durable et un compagnon de confiance dans l’ère du développement fondé sur la connaissance et les sciences.

De son côté, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, a rappelé les souvenirs de la visite de l’Empereur au Vietnam lorsqu’il était prince héritier, exprimant son admiration pour les remarquables avancées du pays. Il a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès du Parti communiste vietnamien et soutenu la détermination à entrer dans "l’ère d’essor de la nation".

Selon l’ambassadeur, la coopération économique connaît de nouvelles opportunités, les investissements directs japonais au Vietnam ayant dépassé 3 milliards de dollars en 2025, en hausse de 13% sur un an. Les deux parties continueront à promouvoir la transition verte, la transformation numérique, les semi-conducteurs et l’IA. La coopération en matière de défense et de sécurité a également franchi un nouveau cap, illustrée par le Dialogue 2+2 Affaires étrangères - Défense au niveau vice-ministériel tenu à Tokyo en décembre 2025 et par les échanges navals.

À l’approche du 15e anniversaire du séisme et du tsunami de 2011, l’ambassadeur a exprimé sa gratitude pour la solidarité du Vietnam, tout en affirmant que le Japon poursuivra son soutien au Vietnam dans la gestion des catastrophes naturelles, notamment par un prêt d’APD concessionnel de 330 millions de dollars destiné à renforcer les capacités de gestion des risques et d’adaptation au changement climatique.

À l’avenir, les deux pays ambitionnent de porter le nombre d’échanges de visiteurs bilatéraux à plus de deux millions d’ici 2030, contribuant ainsi à approfondir davantage le Partenariat stratégique global Vietnam - Japon.

