Le président de l'Assemblée nationale assiste à la cérémonie de départ des conscrits à Hô Chi Minh-Ville

Le matin du 4 mars, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a honoré de sa présence la cérémonie de départ des conscrits de l'année 2026 à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a systématiquement atteint 100% de ses objectifs de conscription militaire, avec une qualité de recrutement en constante progression. Le processus de sélection est mené de manière démocratique, publique et strictement conforme à la loi. De nombreux jeunes, après leur service militaire, deviennent officiers professionnels, contribuant ainsi au développement d’une ville moderne et civilisée.

S'exprimant lors de l'événement, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a souligné qu'il s'agit du premier groupe de jeunes hommes s'enrôlant dans l'armée après la restructuration administrative de la ville. Ils incarnent la solidarité, le dynamisme et l’aspiration au développement de la ville portant le nom du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Duoc a exhorté les nouveaux soldats à rester fidèles à la Patrie, au Parti et au peuple. Il les a encouragés à respecter strictement la discipline militaire, à étudier avec ardeur et à cultiver l’esprit de camaraderie afin d’accomplir toutes les missions confiées.

Le dirigeant municipal a également demandé aux unités d’accueil de créer les meilleures conditions de formation pour permettre aux jeunes soldats de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il a réaffirmé l’engagement de la ville à soutenir les familles des soldats, à leur proposer des formations professionnelles et à faciliter leur insertion professionnelle après le service militaire.

VNA/CVN