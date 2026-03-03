Réunion du secrétaire général du Parti avec le Bureau du Comité central du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé le 3 mars une réunion avec le Bureau du Comité central du Parti et les organes consultatifs afin d'examiner le programme de travail du Bureau politique et du Secrétariat, notamment les tâches clés du premier trimestre 2026 et les préparatifs de la deuxième session du XIV e Comité central du Parti.

Dans son allocution, le secrétaire général Tô Lâm a félicité le Bureau du Comité central du Parti et les organes concernés pour leur rôle consultatif proactif et opportun dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de travail 2026 du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que dans la préparation de la deuxième session à venir.

Constatant que le premier trimestre touche à sa fin et que la charge de travail demeure importante, le secrétaire général a demandé au Bureau de se coordonner avec les organismes compétents pour examiner le programme de travail complet du XIVe Comité central du Parti. Il a demandé des ajustements aux échéanciers et aux modalités afin d'assurer un suivi rigoureux de chaque tâche, une répartition claire des responsabilités et leur achèvement conformément au calendrier établi.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre les recherches et d'enrichir les projets afin de mettre pleinement en œuvre les orientations fondamentales définies dans la résolution du XIVe Congrès national du Parti et les directives du Bureau politique et du Secrétariat.

Le leader du Parti a souligné l'importance d'une discipline stricte tant dans l'élaboration que dans la mise en œuvre des programmes de travail du Bureau politique et du Secrétariat. Les instances compétentes ont reçu pour instruction de garantir la qualité et le respect des délais des projets, conformément à la réglementation en vigueur, en prévoyant un temps suffisant pour la consultation entre les agences et l'examen par le Bureau politique et le Secrétariat.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné l'importance d'améliorer la qualité de l'évaluation des projets de propositions avant leur soumission, de veiller au respect des procédures et des pouvoirs prescrits, et de signaler et d'expliquer sans délai tout ajustement ou ajout. Dans le même temps, il a plaidé pour un suivi et un contrôle plus efficaces de la mise en œuvre des résolutions et conclusions du Bureau politique et du Secrétariat, ainsi que pour une accélération du recours aux technologies de l'information pour le suivi des progrès.

Le Bureau a été chargé de préparer minutieusement la prochaine session du 14e Comité central du Parti, notamment son ordre du jour, sa documentation et les conditions nécessaires à son organisation.

Soulignant l'importance des tâches à accomplir et le haut niveau d'exigence requis, il s'est dit convaincu que le Bureau et les organismes concernés continueraient de faire preuve d'un grand sens des responsabilités et d'un professionnalisme exemplaire en fournissant des conseils stratégiques au Bureau politique et au Secrétariat, contribuant ainsi à la réussite de la résolution du XIVe Congrès national du Parti.

