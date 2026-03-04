Législatives 2026

Plus de 5.000 sites électoraux à Hô Chi Minh-Ville sécurisés en électricité

La Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC) a annoncé assurer ne alimentation électrique sûre, stable et continue au service de l’élection des députés à la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires aux différents échelons pour le mandat 2026-2031.

>> Élections législatives et locales : mobilisation active pour la grande fête nationale

>> Préparatifs électoraux menés de manière proactive et méthodique

>> Élections législatives : Tuyên Quang se mobilise pour le grand rendez-vous démocratique

>> Élections législatives et locales : les jalons clés avant la Journée nationale du scrutin

Photo : VNA/CVN

Selon Luân Quôc Hung, directeur général adjoint d’EVNHCMC, les préparatifs ont été déployés de manière synchronisée auprès des unités affiliées chargées de l’alimentation électrique des 168 quartiers, communes et zones spéciales de l’ensemble de Hô Chi Minh-Ville. L’accent est mis sur les sites importants tels que les sièges des organes du Parti, des autorités publiques et des forces armées, ainsi que sur plus de 5.000 sites destinés aux rencontres avec les électeurs, au vote, au dépouillement et à l’impression des documents électoraux.

Pour le secteur de l’électricité de la ville, il s’agit non seulement d’une mission politique importante, mais aussi d’une responsabilité visant à soutenir la "grande fête" de l’ensemble de la population. "Afin d’éviter toute interruption d’alimentation en toutes circonstances, EVNHCMC a demandé à ses unités affiliées d’élaborer des plans d’approvisionnement spécifiques pour chaque zone, de renforcer les équipes d’intervention en permanence et d’être prêtes à traiter immédiatement tout incident éventuel. En particulier, pendant les journées de pointe du 14 au 16 mars et tout au long du jour du scrutin, l’ensemble du système fonctionnera au niveau de préparation le plus élevé afin de garantir une alimentation électrique continue", a indiqué Luân Quôc Hung.

Le secteur de l’électricité a également établi un plan d’alimentation prioritaire du 10 au 20 mars pour les zones stratégiques, notamment les sièges des comités du Parti, des Conseils populaires et des Comités populaires à tous les niveaux, les services de police et les commandements militaires, ainsi que l’ensemble des sites d’organisation du scrutin.

À la Compagnie d’électricité de Binh Chanh, les préparatifs pour le service de l’élection ont été engagés activement dès le Nouvel An lunaire. L’unité a mobilisé 100% de ses effectifs et déployé quatre générateurs mobiles répartis en sept équipes d’intervention.

Selon Ngô Khanh Nam, directeur adjoint de la Compagnie d’électricité de Binh Chanh, l’unité accorde une attention particulière à la supervision sur place le jour du scrutin.

Animé par un sens élevé des responsabilités, l’ensemble du secteur électrique applique le principe de "prévention proactive plutôt que réaction aux incidents". Sur cette base, EVNHCMC a élaboré des scénarios opérationnels détaillés, allant des solutions de transfert de charge et d’alimentation en boucle à la mobilisation rapide de générateurs de secours si nécessaire. Les équipes d’intervention en permanence sont organisées de manière rigoureuse afin que chaque site électoral dispose d’un plan spécifique de sécurisation de l’alimentation électrique, contribuant ainsi de manière importante au succès de cet événement politique majeur du pays.

VNA/CVN