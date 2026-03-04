Législatives 2026

Hanoï accélère la numérisation du processus électoral

Dans un contexte où Hanoï accélère la construction du gouvernement numérique, la transformation numérique devient progressivement une base transversale dans l’organisation des élections, depuis la gestion des données des électeurs et la réception des dossiers de candidature jusqu’à la communication et la publication des informations.

L’infrastructure numérique permet non seulement d’assurer un processus électoral plus scientifique, précis et synchronisé, mais contribue également à renforcer la transparence, à accroître l’interaction avec les électeurs et à garantir que chaque bulletin de vote soit préparé sur la base d’informations complètes et fiables.

Dans l’ensemble de la capitale, l’application des technologies a été déployée de manière synchronisée dans plusieurs étapes clés. Les données des électeurs sont construites sur la base de la Base de données nationale sur la population, limitant au maximum les erreurs, les doublons ou les omissions.

Dans le quartier de Giang Vo, le président du Comité populaire du quartier et vice-président permanent de la Commission électorale du quartier, Co Nhu Dung, a indiqué que les données démographiques constituent "l’épine dorsale" du scrutin. La vérification et la mise à jour des informations des électeurs sur la base du système d’identification électronique permettent d’établir des listes précises selon chaque bureau de vote ; les cartes d’électeur sont imprimées directement à partir du système, garantissant uniformité et sécurité.

Utilisation de codes QR

Dans le quartier de Cua Nam, l’utilisation de codes QR dans la communication électorale a ouvert un canal d’accès à l’information plus flexible pour les habitants. Le secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire du quartier, également président de la Commission électorale du quartier, Nguyên Hoàng Truong, a souligné que l’organisation des élections constitue une mission politique particulièrement importante exigeant précision et transparence à chaque étape.

Au niveau municipal, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam a lancé une carte numérique d’information électorale intégrant les données relatives aux circonscriptions, aux listes et biographies des candidats, à leurs programmes d’action, ainsi que des liens vers les organes de presse officiels.

La transformation numérique dans les élections ne provient pas uniquement des organismes spécialisés, mais bénéficie également de la participation créative des jeunes. Dans le quartier de Hà Dông, les jeunes locaux ont conçu et mis en service un chatbot d’assistance électorale, un modèle flexible et pratique.

Ainsi, des données démographiques à la numérisation des dossiers de candidature, en passant par l’utilisation de codes QR, la carte numérique et le chatbot d’assistance aux citoyens, l’infrastructure numérique forme progressivement un écosystème technologique au service des élections à Hanoï. Lorsque les différentes couches de données sont interconnectées, que l’information est rendue publique et que l’interaction est renforcée, le processus électoral devient non seulement plus précis, mais aussi plus transparent et plus proche des citoyens.

À l’ère numérique, chaque bulletin de vote est garanti non seulement par le cadre juridique, mais aussi par une infrastructure technologique synchronisée et scientifique. C’est la base pour que le jour du scrutin devienne véritablement une fête de l’ensemble du peuple, où le droit de maîtrise des citoyens s’exerce sur la base d’informations complètes, transparentes et fiables.

