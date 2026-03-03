Le Premier ministre annonce les nominations à des postes clés

Le secrétaire du Comité du Parti gouvernemental et Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence le 3 mars afin d'annoncer et de présenter les décisions du Bureau politique et du chef du gouvernement concernant plusieurs nominations importantes au sein du Comité du Parti gouvernemental, du Bureau du gouvernement, du ministère de l'Éducation et de la Formation, du ministère des Affaires ethniques et religieuses et du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Conformément à la décision N°37 du Bureau politique, en date du 27 février 2026, Nguyên Thi Tuyên, vice-présidente du Comité central du Front de la patrie du Vietnam (VFF) et présidente de l'Union des femmes du Vietnam, a été nommée secrétaire adjointe du Comité du Parti gouvernemental.

Par décision N°359/QD-TTg du Premier ministre, en date du même jour, Dang Xuân Phong a été nommé vice-président permanent du Bureau du gouvernement.

Hoàng Minh Son, directeur de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, a été nommé ministre par intérim du ministère de l'Éducation et de la Formation, conformément à la décision N°356/QD-TTg du Premier ministre.

Parallèlement, Nguyen Dinh Khang, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de la Confédération générale du travail du Vietnam, a été nommé vice-ministre permanent des Affaires ethniques et religieuses, et Trinh Viêt Hung, vice-ministre permanent de l'Agriculture et de l'Environnement, en vertu des décisions N°355 et N°358/QD-TTg, respectivement.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les nouveaux responsables, soulignant que leurs nominations témoignent de la confiance et des attentes élevées du Parti et de l'État.

Il a noté qu'il s'agit de fonctionnaires compétents et bien formés, ayant gravi les échelons et acquis une vaste expérience à de nombreux postes aux niveaux central et local. Ils se sont acquittés de leurs fonctions avec constance et ont contribué de manière significative au développement et aux succès de leurs ministères, secteurs et collectivités territoriales respectifs.

Le chef du gouvernement a souligné que ces nouvelles fonctions représentaient à la fois un grand honneur et une lourde responsabilité, dans un contexte de défis mondiaux, régionaux et nationaux de plus en plus complexes et urgents.

Il a demandé aux nouveaux nommés de guider avec détermination leurs ministères et agences dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, en accordant une importance particulière à la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et des autres directives et résolutions clés du Parti, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, notamment les neuf résolutions spécialisées du Bureau politique dans des domaines critiques.

Il les a exhortés à s'acquitter pleinement de leurs devoirs politiques, contribuant ainsi à la réussite des tâches essentielles pour la période 2026-2031, en équilibrant mesures de croissance à court terme et réformes stratégiques à long terme. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité et la coordination, de préserver l'intégrité et la détermination, de s'adapter rapidement aux nouvelles responsabilités, de constituer un vivier de cadres compétents et politiquement solides, capables de vision, d'audace et d'engagement pour le bien commun, et de garantir des incitations et une reconnaissance appropriées aux contributeurs exceptionnels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l'espoir que les dirigeants du Parti, de l'État et des agences continueraient à soutenir les personnes nommées, affirmant que le gouvernement créerait des conditions favorables à leur travail.

Au nom des nouveaux fonctionnaires, Dang Xuân Phong a exprimé sa sincère gratitude au Bureau politique, au Secrétariat du Comité central du Parti et aux dirigeants du Parti et de l'État pour leur confiance. Affirmant son adhésion totale aux directives du Premier ministre, il a fait allégeance au Parti, à l'État et au peuple, et s'est engagé à faire preuve d'intégrité, de solidarité et de responsabilité dans l'accomplissement de toutes les tâches qui lui seront confiées.

