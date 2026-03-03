Les autorités de Hanoï informent les fidèles protestants sur la loi électorale

Le Département des affaires ethniques et religieuses de Hanoï, en collaboration avec le Service municipal de la justice, a organisé une conférence à destination des dignitaires, agents religieux subalternes et fidèles protestants de toute la capitale afin de leur présenter les dispositions légales relatives aux croyances et aux religions, ainsi que la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres aux conseils populaires.

>> Le système politique mobilisé au maximum pour les élections législatives et locales

>> Élections législatives et locales : les jalons clés avant la Journée nationale du scrutin

>> La population exprime sa confiance dans le succès des élections législatives et locales de 2026

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui s’est tenu lundi 2 mars à l’Institut biblique de Hanoï, dans la commune de Hoài Duc, s’inscrivait dans le cadre des préparatifs des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031. Des représentants du Comité gouvernemental des affaires religieuses et plus de 250 dignitaires et fidèles protestants y ont assisté.

Dans son discours inaugural, Vu Duy Hiên, directeur adjoint de la Division III du Département des affaires ethniques et religieuses de Hanoï, a déclaré que, tout au long du développement de la capitale, les communautés religieuses en général, et les protestants en particulier, ont entretenu des liens étroits avec la nation. Elles participent activement à des actions pastorales, humanitaires et caritatives, enrichissant la vie culturelle et contribuant au maintien de la stabilité sociale à la base.

Il a souligné que de nombreuses congrégations constituent des modèles exemplaires en matière de construction de communautés civilisées, unies et solidaires, apportant un soutien concret au progrès de la ville.

Le responsable a insisté sur le fait que les fidèles protestants de Hanoï ont fait preuve d’un sens civique aigu et d’une participation active lors des élections précédentes, contribuant ainsi au succès global de la capitale.

À cet égard, il s’est dit convaincu que les pasteurs et les prédicateurs continueront de jouer un rôle proactif pour encourager les paroissiens à exercer leurs droits et devoirs civiques, afin de garantir que les prochaines élections se déroulent de manière démocratique, sûre et dans le plein respect de la loi.

Le pasteur Nguyên Huu Mac, recteur de l’Institut biblique de Hanoï, a souligné l’importance de cet événement pour clarifier le cadre juridique applicable aux dignitaires religieux et aux fidèles, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des citoyens en matière de vote. Il a commenté que cela leur permettrait d’exercer pleinement leurs devoirs civiques et de contribuer au succès de ces élections cruciales.

Thiêu Thi Huong, responsable de la Division des affaires protestantes du Comité gouvernemental des affaires religieuses, a présenté les points essentiels de la loi sur les croyances et les religions, ainsi que le règlement électoral.

La conférence a également permis d’aborder diverses questions, en particulier celles relatives à l’application concrète des politiques et aux prochaines étapes du processus électoral.

VNA/CVN