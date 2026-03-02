La population exprime sa confiance dans le succès des élections législatives et locales de 2026

Le 2 mars, dans le cadre de sa 55 e réunion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné le rapport sur les activités de recueil et de traitement des aspirations et des pétitions des électeurs et de la population pour le mois de février 2026.

Photo : VNA/CVN

Le rapport et les avis exprimés lors de la séance ont montré que les électeurs et la population à travers le pays étaient très satisfaits des points positifs enregistrés dans la situation socio-économique au cours des premiers mois de l’année, tout en exprimant leur confiance dans le succès des prochaines élections des députés de la XIVᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031.

Présentant le rapport, le président de la Commission des aspirations et de la supervision de l’Assemblée nationale, Duong Thanh Binh, a indiqué que les électeurs et la population de tout le pays avaient célébré un Tet (Nouvel An lunaire) joyeux, sain, sûr et économe, tout en appréciant l’attention profonde, opportune et empreinte d’humanité des dirigeants du Parti, de l’État et des autorités locales.

En particulier, les électeurs ont exprimé leur confiance absolue dans la direction du Parti et de l’État ainsi que dans les grandes orientations et décisions, notamment la Résolution n°79-NQ/TW sur le développement de l’économie publique et la Résolution n°80-NQ/TW sur le développement culturel. À l’approche des prochaines élections, la population est convaincue que cet événement politique majeur se déroulera avec succès.

S’agissant des plaintes et dénonciations, le nombre de citoyens se rendant aux sièges de réception des citoyens de niveau central à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville a fortement diminué par rapport à janvier 2026, et, de manière générale, les citoyens ont respecté strictement les dispositions légales. Les organes de l’Assemblée nationale ont réceptionné et traité 810 dossiers de plaintes, dénonciations, pétitions et observations adressés par les citoyens.

Outre ces résultats positifs, les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale ont également soulevé plusieurs préoccupations persistantes. La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a souligné que la pression des dépenses dans les grandes zones urbaines constituait un lourd fardeau pour les travailleurs, notamment en raison de l’augmentation des coûts du logement, de l’énergie et de l’éducation.

Photo : VNA/CVN

En matière d’ordre et de sécurité sociale, malgré les efforts déployés par la police de la circulation durant le Tet, le nombre d’accidents de la route demeure élevé au cours des deux premiers mois de l’année, avec 1.804 décès et 1.831 blessés. Les escroqueries en ligne, les fuites de données personnelles ainsi que l’utilisation non autorisée de drones continuent également de susciter de vives inquiétudes.

Les membres du Comité permanent ont en outre relevé des dysfonctionnements dans la réorganisation des unités administratives au niveau des districts et des communes, entraînant des retards dans le règlement des procédures administratives et un gaspillage d’actifs publics après les fusions.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ainsi demandé au gouvernement et au Premier ministre de diriger avec fermeté le traitement des actifs publics après la réorganisation.

Il a également demandé au Conseil électoral national de concentrer ses efforts afin d’assurer le bon déroulement des prochaines élections, pour que le jour du scrutin soit véritablement une fête pour l’ensemble de la population.

VNA/CVN