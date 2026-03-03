Les ressortissants vietnamiens dans le Golfe restent en sécurité malgré l’escalade des tensions

Les missions diplomatiques vietnamiennes dans le Golfe ont confirmé qu’aucun Vietnamien n’a été blessé ni n’a subi de dégâts matériels malgré l’escalade du conflit au Moyen-Orient, qui, selon les observateurs, pourrait dégénérer en guerre régionale plus large.

S’adressant aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord lundi 2 mars (heure locale), les ambassadeurs vietnamiens dans le Golfe ont déclaré suivre de près l’évolution de la situation et avoir mis en place des mesures complètes pour assurer une protection rapide et efficace des citoyens.

Selon l’ambassade du Vietnam au Qatar, la communauté vietnamienne dans le pays compte environ 500 personnes. À 16h00, lundi 2 mars (heure locale), l’ambassade n’avait enregistré aucune victime ni aucun dégât matériel parmi les ressortissants vietnamiens.

L’ambassade du Vietnam au Qatar maintient des contacts étroits avec le ministère qatari des Affaires étrangères et les autorités locales compétentes afin d’obtenir les dernières informations officielles et de diffuser rapidement des alertes de sécurité à la communauté vietnamienne. Ces avertissements et conseils de sécurité sont largement diffusés sur le site web et les réseaux sociaux de l’ambassade afin d’aider la communauté vietnamienne à rester informée et à prendre des mesures préventives.

La mission a également exhorté les ressortissants vietnamiens à s’inscrire et à mettre à jour leurs informations personnelles afin de faciliter la protection des citoyens et une éventuelle évacuation en cas d’urgence. Les plans d’intervention et d’évacuation ont été revus et mis à jour afin de garantir une préparation optimale face à toute crise. En cas d’urgence, les citoyens vietnamiens au Qatar peuvent contacter la ligne d’assistance téléphonique de l’ambassade au +974 77 08 89 20 ou par courriel à vietnamembassy.doha@gmail.com.

Par ailleurs, l’ambassade du Vietnam aux Émirats arabes unis (EAU) a indiqué que plus de 4.000 Vietnamiens se trouvent aux EAU et qu’ils sont tous en sécurité. Cependant, 84 passagers et six membres d’équipage vietnamiens sont actuellement bloqués aux EAU et ont sollicité l’aide de l’ambassade.

Face à une situation sécuritaire de plus en plus complexe, l’ambassade continue de suivre de près l’évolution de la situation, de maintenir des canaux de communication et d’informer rapidement la communauté. Des avis de sécurité sont diffusés sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et WhatsApp, ainsi que des mises à jour régulières sur la situation régionale.

L’ambassade conseille aux ressortissants vietnamiens de rester vigilants, de se préparer à d’éventuelles situations critiques, d’éviter les zones à risque et de garder leur calme. Elle met également en œuvre des mesures pour assurer la sécurité de son siège et de son personnel, et actualise ses plans de protection et d’évacuation des citoyens en cas d’urgence. La ligne d’assistance téléphonique de l’ambassade aux Émirats arabes unis est le +97 15 01 29 97 89.

Au Koweït, où vivent et travaillent près de 200 citoyens vietnamiens, l’ambassade du Vietnam a confirmé qu’aucun blessé ni dégât matériel n’avait été signalé au 2 mars à 16h00 (heure locale).

L’ambassade continue de diffuser des avis à la communauté. En cas d’urgence, les citoyens peuvent contacter l’ambassade au +965 99 75 81 55 ou au +965 25 31 14 50.

L’ambassade du Vietnam en Arabie saoudite, également accréditée auprès du Bahreïn et d’Oman, a indiqué qu’au 2 mars après-midi, elle n’avait reçu aucun signalement de ressortissants vietnamiens affectés par le conflit dans ces pays. Environ 6.000 Vietnamiens résident et travaillent en Arabie saoudite, au Bahreïn et à Oman.

L’ambassade exhorte ses citoyens à respecter scrupuleusement les lois locales et les consignes des autorités, à limiter leurs déplacements non essentiels et à élaborer des plans de sécurité pour eux-mêmes et leurs familles. En cas d’urgence, les ressortissants vietnamiens peuvent contacter l’ambassade en Arabie saoudite au +966 114 54 78 87 ou au +966 595 73 15 00, ou par courriel à l’adresse vnemb.sa@mofa.gov.vn.

