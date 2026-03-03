Les 15 élections législatives du Vietnam à travers l’histoire

Le Vietnam a organisé 15 élections législatives. Chaque scrutin s’est déroulé dans un contexte historique spécifique, mais tous ont clairement reflété la volonté, les aspirations et la confiance du peuple envers le Parti et l’État, tout en affirmant le rôle central de l’Assemblée nationale dans le système politique et le processus de construction d’un État de droit socialiste au Vietnam.

Les premières élections législatives (6 janvier 1946)

Le 6 janvier 1946, les premières élections générales de l'histoire vietnamienne se sont tenues à l'échelle nationale, à un moment où le pays venait d'accéder à l'indépendance mais était encore confronté à d'innombrables difficultés, notamment à la farouche opposition des colonialistes français.

Bravant les périls, la population à travers le pays a participé avec enthousiasme aux élections, avec un taux de participation atteignant 89%, mais de 91,95% à Hanoï. Le Président Hô Chi Minh fut élu avec un très grand nombre de voix (98,4%).

Au Sud, les élections se déroulèrent dans un climat de bombardements et d'artillerie, et 42 cadres et soldats révolutionnaires sacrifièrent courageusement leur vie, témoignant d'une détermination inébranlable à défendre le droit du peuple à l'autodétermination. Au total, 333 délégués ont été élus, représentant toutes les couches sociales, classes, ethnies et religions.

Ces élections constituent un événement historique majeur, marquant le début de la construction d’un nouveau régime démocratique et la naissance et le développement de l’Assemblée nationale, institution pilier de l’État de droit du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les deuxièmes élections législatives (8 mai 1960)

Le 8 mai 1960 - journée des élections de la deuxième Assemblée nationale, fut un jour de fête pour les habitants du Nord du pays. Près de 8,2 millions d'électeurs, des villes aux campagnes, exercèrent leurs droits et devoirs civiques en votant dans les 22.530 bureaux de vote répartis dans tout le Nord. Les 362 députés élus, rejoignant les 91 députés du Sud à la première Assemblée nationale dont le mandat avait été prolongé ont démontré une grande union nationale reflétant pleinement la volonté et les aspirations du peuple vietnamien.

Les troisièmes élections législatives (26 avril 1964)

Le 26 avril 1964, le scrutin pour la IIIe législature de l'Assemblée nationale s'est tenu dans le Nord avec la participation de plus de 8,58 millions d'électeurs issus de 31 zones, villes et provinces du Nord.

L’Assemblée nationale comptait alors 453 membres, dont 366 élus directement et 87 députés de la première législature représentant le Sud maintenus dans leurs fonctions. Les résultats de cette élection ont démontré une unité politique et spirituelle absolue de la société du Nord, témoignant de la confiance totale de la population envers la direction du Parti des Travailleurs du Vietnam et du Front de la Patrie du Vietnam.

Les sixièmes élections législatives (25 avril 1976)

Les élections générales des députés à l'Assemblée nationale du Vietnam unifié eurent lieu le 25 avril 1976. Cet événement constitua une immense fête populaire. Dans une atmosphère de liesse, plus de 23 millions d'électeurs, conscients de leur statut de maîtres du pays, accomplirent leur devoir civique pour élire 492 députés. Cette législature fut celle d'un Vietnam enfin indépendant et réunifié.

Les septièmes élections législatives (26 avril 1981)

Le 26 avril 1981, le pays a organisé le scrutin pour la 7e législature, enregistrant un taux de participation de 97,96%. Parmi les 614 candidats répartis dans 93 circonscriptions, 496 députés ont été élus. Malgré les difficultés économiques et sociales majeures de l'époque, la victoire de ce scrutin a confirmé la capacité du peuple, des soldats et des cadres à exercer leur droit de maîtrise collective pour choisir des représentants dignes de siéger au sein de l'organe de représentation populaire le plus élevé.

Les dixièmes élections législatives (20 juillet 1997)

L'élection du 20 juillet 1997 vit la participation de 99,59% des électeurs. Au total, 450 députés furent élus pour représenter les diverses couches de la population. Les statistiques révèlent une évolution notable de la représentativité : les femmes députées représentaient 26,2%, les moins de 40 ans atteignaient 18,6%, et les députés non membres du Parti comptaient pour 15%. Ce succès a témoigné de l'attachement et de la confiance de toutes les couches de la population vis-à-vis du Parti, de l’État et du socialisme.

Les treizièmes élections législatives (22 mai 2011)

Le 22 mai 2011 marqua une étape historique puisque, pour la toute première fois, les électeurs votèrent simultanément pour quatre échelons d’organes élus : l’Assemblée nationale et les Conseils populaires au niveau provincial, communal et de district. Avec un taux de participation de 99,51%, 500 députés furent élus. Cette victoire globale illustra le patriotisme et la confiance du peuple dans les politiques de réforme, la direction du Parti, ainsi que dans la gestion et l'administration de l'État, affirmant ainsi le droit du peuple à l'autonomie et l'esprit de solidarité nationale.

Les quatorzièmes élections législatives (22 mai 2016)

Organisée le 22 mai 2016, l'élection des députés à la XIVe législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2016-2021 mobilisa plus de 67 millions d'électeurs, soit un taux de participation de 99,35%. Dans un esprit de démocratie, de responsabilité et de solidarité, le peuple choisit 494 députés exemplaires. Le succès de cette élection confirma une fois de plus la confiance du peuple dans le Parti, l'État et le régime socialiste, contribuant ainsi à la construction d'un État de droit du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Les quinzièmes élections législatives (23 mai 2021)

Le 23 mai 2021, le scrutin se tint dans un contexte exceptionnel marqué par la lutte nationale contre la pandémie de COVID-19. Plus de 69 millions d'électeurs firent preuve d'un sens civique en élisant 499 députés, avec un taux de participation de 99,60%. Le succès de cette élection confirma non seulement le soutien populaire au Parti, mais aussi créa une base solide pour que l'Assemblée nationale puisse exercer pleinement ses fonctions législatives, de supervision suprême et de décision sur les questions importantes nationales.

À travers quinze législatures, les élections n'ont pas seulement été des événements politiques majeurs, elles ont constitué une mesure vivante de la démocratie et de la solidarité sociale au Vietnam. Qu'il s'agisse de périodes de guerre ou de paix, le droit de vote a toujours été garanti et valorisé. Les réalisations et les étapes marquantes des élections à l'Assemblée nationale continuent d'affirmer la nature de l'État comme un État du peuple, par le peuple et pour le peuple, créant ainsi une base solide pour le développement du pays dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN