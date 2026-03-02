Le Premier ministre reçoit le président du Conseil de la Commission économique eurasiatique

Dans l’après-midi du 2 mars, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le président du Conseil de la Commission économique eurasiatique (CEE), Bakytzhan Sagintayev, en visite de travail au Vietnam.

Appréciant hautement le rôle du Conseil de la CEE et l’engagement personnel de son président dans la promotion de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA), le Premier ministre a estimé que cette visite constituait une occasion précieuse pour renforcer les relations globales, en particulier la coopération économique et commerciale, entre le Vietnam et l’UEEA et ses membres.

Pham Minh Chinh et Bakytzhan Sagintayev ont salué les résultats positifs obtenus en dix ans de mise en œuvre de l’ALE Vietnam - UEEA, lequel est devenu un cadre juridique efficace pour promouvoir la coopération bilatérale et créer un environnement commercial favorable. Les échanges commerciaux ont atteint un pic de plus de 6,3 milliards de dollars en 2021 et se sont élevés à près de 6 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 5 % par rapport à 2024.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de continuer à promouvoir les relations Vietnam - UEEA à travers des accords et des projets de coopération concrets, de mieux exploiter l’ALE entre les deux parties, d’ouvrir davantage les marchés et de stimuler le commerce et l’investissement, tout en valorisant les atouts complémentaires.

Afin de promouvoir la coopération dans les temps à venir, il a proposé de poursuivre la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération existants afin de résoudre les obstacles techniques. Il a appelé les membres de l’UEEA à envisager la suppression de certaines mesures de défense commerciale et l’augmentation des quotas pour des produits vietnamiens, notamment agricoles, aquatiques et électroniques.

Le Premier ministre a également suggéré d’étudier le développement des chaînes d’approvisionnement, du transport maritime et ferroviaire ainsi que de la logistique afin de dynamiser les échanges de marchandises entre le Vietnam, l’Asie centrale et les pays membres de l’UEEA. Il a en outre proposé d’étudier et d’évaluer la possibilité d’ajuster et de modifier l’Accord afin de l’adapter davantage à la nouvelle situation.

S’agissant de la coopération avec le Kazakhstan, il a indiqué que le Vietnam ouvrirait une agence de représentation commerciale en Asie centrale, basée au Kazakhstan, et a proposé d’étudier l’ouverture d’une liaison aérienne entre le Vietnam et la capitale kazakhe Astana.

Pour sa part, Bakytzhan Sagintayev a félicité le Vietnam pour le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et pour ses réalisations impressionnantes en matière de croissance économique et de stabilité macroéconomique. Il s’est dit convaincu que les relations Vietnam - UEEA ainsi que Vietnam - Kazakhstan continueraient de se consolider et de se développer vigoureusement.

Les deux parties ont convenu d’organiser en 2026 les célébrations du 10ᵉ anniversaire de la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam - UEEA, de promouvoir la coopération dans le secteur numérique...

L'UEEA comprend cinq pays : la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Arménie et le Kirghizistan.

