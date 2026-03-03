Le président de l'Assemblée nationale à l’écoute des électeurs de Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'est engagé mardi 3 mars à lutter contre les inondations urbaines et les embouteillages à Hô Chi Minh-Ville lors d'une rencontre avec les électeurs locaux, à la veille des élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le président de l'Assemblée nationale et quatre autres candidats à la 16e législature, en lice dans la circonscription N°12, ont rencontré les électeurs des communes d'An Nhon Tây, Thai My, Nhuân Duc, Tân An Hoi et Cu Chi, ainsi que de la division N°9.

Dans son programme d'action, Trân Thanh Mân a exposé quatre priorités essentielles : lever les obstacles institutionnels, promouvoir une économie du savoir, écouter et répondre aux préoccupations des électeurs, notamment dans sa circonscription, et mettre en place une administration efficace et rationalisée.

Il a souligné que le Parti et l'État avaient adopté plusieurs mesures politiques majeures pour stimuler le développement national. Hô Chi Minh-Ville, en particulier, a bénéficié de plusieurs résolutions de l'Assemblée nationale expérimentant des mécanismes et des politiques spécifiques, avec une décentralisation renforcée, afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de moteur économique du pays.

Lors de la XIVe législature, l'Assemblée nationale a adopté la Résolution n° 54 relative à l'expérimentation de mécanismes et de politiques spécifiques pour le développement de la ville, lui accordant une plus grande autonomie et une capacité accrue de mobilisation des ressources.

Lors de la XVe législature, les Résolutions 98/2023/QH15 et, plus récemment, 260/2025/QH15 ont été adoptées, renforçant la décentralisation. La résolution 260 complète le cadre juridique permettant à la ville de piloter une zone franche, d'accroître son autonomie en matière d'investissement, de budget et d'aménagement du territoire, et de développer des mécanismes d'attraction des investisseurs stratégiques, notamment dans les infrastructures, les hautes technologies et l'innovation.

La ville est également autorisée à expérimenter de nouveaux modèles de gouvernance urbaine, un développement axé sur les transports en commun, et à accélérer la transformation numérique, la science et la technologie ainsi que la commercialisation des résultats de la recherche.

Malgré ces opportunités, le président Trân Thanh Mân a déclaré que le pays et la ville continuaient de faire face à des défis.

Il s'est engagé à collaborer avec le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central du Parti, l'Assemblée nationale, le gouvernement et les autorités municipales afin de lever les obstacles institutionnels, de réformer l'élaboration et l'application des lois et de garantir la mise en œuvre effective des mécanismes spécifiques à la ville.

Les domaines prioritaires comprennent la planification, l'investissement, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la connectivité des transports régionaux, les infrastructures numériques et la science et la technologie.

Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de promouvoir une économie du savoir, axée sur la productivité, la science, la technologie et l'innovation, et de mettre en place des mécanismes pour attirer et retenir les talents, ainsi que pour former des ressources humaines hautement qualifiées afin de renforcer la compétitivité mondiale de la ville.

Il a déclaré que le devoir premier d'un député est d'écouter et de transmettre les aspirations de la population, ajoutant qu'il se concentrera sur les problèmes urgents tels que les inondations, la pollution environnementale, les embouteillages, la sécurité publique, le logement social, les hôpitaux et les écoles.

Le président de l'Assemblée nationale a également indiqué que la ville a besoin de mécanismes plus favorables à la construction d'usines, d'entrepôts et d'infrastructures agricoles.

Afin de développer des mécanismes spécifiques pour la ville, il a affirmé que l'assemblée législative continuera d'affiner les politiques en matière de finances et d'investissements transparents, soulignant que la planification doit être mise en œuvre efficacement.

Il s'est également engagé à contribuer à la mise en place d'une administration municipale efficace et performante, à encourager l'initiative et la responsabilité, et à renforcer l'unité de la population.

Lors d'une réunion thématique avec des agriculteurs de 11 communes de Hô Chi Minh-Ville, l'après-midi même, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné qu'au cours des 40 dernières années du Dôi moi (Renouveau), l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales ont joué un rôle essentiel en tant que pilier de l'économie. Ce secteur a contribué à la stabilité politique, à la sécurité et à l'ordre social, à la maîtrise de l'inflation et au rayonnement international de l'agriculture vietnamienne.

Il a noté que le pays entre dans une "ère verte" - une ère d'innovation, de données et de connaissances - où les agriculteurs sont appelés non seulement à exceller en matière de production, mais aussi à maîtriser les technologies, à conquérir les marchés et à façonner leur propre avenir.

Il a insisté sur l'importance non seulement de promulguer des politiques, mais aussi de veiller à leur mise en œuvre concrète, en privilégiant le développement de l'agriculture de pointe et urbaine, l'accès à des crédits préférentiels, à l'assurance agricole et à des débouchés commerciaux stables, la mise en place d'une planification cohérente de l'utilisation des terres pour renforcer la confiance du public, l'amélioration de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle, ainsi que le renforcement de la protection sociale.

Dans le contexte actuel, il est impératif d'accorder une plus grande importance à la transformation poussée et aux hautes technologies, en augmentant les investissements dans des solutions avancées, notamment les technologies post-récolte, les techniques de conservation, les systèmes de stockage frigorifique et l'irradiation, afin d'allonger la durée de stockage et de transport.

Parallèlement, la transformation numérique et la traçabilité sont essentielles, car les marchés internationaux, en particulier l'UE, le Japon et les États-Unis, sont de plus en plus exigeants et requièrent une transparence accrue.

En conséquence, les zones de culture doivent être numérisées, avec la mise en place synchronisée de codes pour les zones de culture et les installations de conditionnement, afin de garantir un contrôle qualité optimal de la production à la consommation, a-t-il ajouté.

