Trân Huy Tuân nommé secrétaire du Comité du Parti de la province de Ninh Binh

Le 3 mars, le Comité provincial du Parti de Ninh Binh a organisé une conférence pour mettre en œuvre les décisions du Bureau politique et du Secrétariat relatives au travail des cadres. Lê Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central, a assisté à la conférence et remis les décisions.

Le Bureau politique a décidé que Dang Xuân Phong, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de Ninh Binh à l’Assemblée nationale de la XVe législature, cesse d’occuper les fonctions de secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, de chef de la délégation des députés de Ninh Binh à l’Assemblée nationale de la XVe législature et les postes connexes, afin d’être mobilisé et nommé chef adjoint permanent du Bureau du gouvernement.

Une autre décision du Bureau politique a approuvé la nomination de Trân Huy Tuân, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh pour le mandat 2025-2030. Il a également été désigné pour siéger au Comité du Parti de la Région militaire 3 pour le même mandat.

Le Secrétariat a par ailleurs décidé de transférer Nguyên Thanh Binh, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Thai Nguyên, à Ninh Binh pour y occuper le poste de secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti pour le mandat 2025-2030. Il est proposé au Conseil populaire provincial pour être élu président du Comité populaire provincial de Ninh Binh pour le mandat 2021-2026.

Au nom du Bureau politique et du Secrétariat, Lê Minh Hung a félicité Trân Huy Tuân et Nguyên Thanh Binh, soulignant leur compétence et leur expérience dans l’édification du Parti et la gestion étatique. Il a appelé les responsables provinciaux à promouvoir la solidarité afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du premier Congrès de l’organisation provinciale du Parti de Ninh Binh ainsi que la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Au nom des cadres concernés, Trân Huy Tuân a remercié les organes centraux du Parti pour la confiance accordée. Il s’est engagé à renforcer la solidarité, à valoriser l’intelligence collective et à œuvrer à l’édification d’un système politique intègre et solide, contribuant au développement de la province de Ninh Binh.

