Le ministère de la Santé scrute le variant "Cigale" du COVID-19 aux États-Unis

Le ministère de la Santé a ordonné une surveillance étroite d’un nouveau variant du SARS-CoV-2, BA.3.2, signalé aux États-Unis, indiquant que les évaluations actuelles placent son risque pour la santé publique à un faible niveau.

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Photo : AP/CVN

D’après les dernières informations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le variant BA.3.2, surnommé "Cigale", est actuellement classé comme variant sous surveillance. L’OMS estime que son risque pour la santé publique est faible comparé aux lignées Omicron circulantes.

Le BA.3.2 a été détecté une première fois en novembre 2024 en Afrique du Sud. Les premières données montrent des changements dans les caractéristiques antigéniques et la capacité d’évasion immunitaire en conditions de laboratoire.

Cependant, il n’existe actuellement aucune preuve que le vaccin contre le BA.3.2 augmente la gravité de la maladie, le nombre d’hospitalisations ou de décès. L’OMS indique également que les vaccins contre le COVID-19 actuellement disponibles continuent d’offrir une protection efficace contre les formes graves de la maladie.

En réponse, le ministère de la Santé a déclaré qu’il continuerait de suivre de près l’évolution de la situation mondiale et l’émergence de nouvelles variantes. Les systèmes de santé préventive et les établissements médicaux ont reçu pour instruction de maintenir la surveillance, d’assurer un dépistage précoce et de procéder à des évaluations des risques afin d’être prêts à intervenir en cas de besoin.

Le ministère a conseillé au public de ne pas s’inquiéter outre mesure, mais de rester vigilant. Il est recommandé de surveiller sa santé, de maintenir une bonne hygiène personnelle, de porter un masque lorsque cela est nécessaire et de consulter un médecin en cas d’apparition de symptômes.

Les groupes à risque, notamment les personnes âgées, celles souffrant de comorbidités et les femmes enceintes, sont invités à prendre des précautions supplémentaires afin de limiter les complications.

Le variant BA.3.2 a été détecté dans au moins 25 États américains, dont New York, le New Jersey et le Connecticut, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC). Début 2026, il avait été recensé dans au moins 23 pays, dont le Japon, l’Australie, le Danemark, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Les experts suivent de près le variant BA.3.2 en raison du nombre élevé de mutations par rapport aux autres variants sur lesquels sont calibrés les vaccins actuels contre le COVID-19. La séquence génétique de sa protéine Spike (l’antigène de surface que ciblent les vaccins) comporte entre 70 et 75 mutations, un nombre deux fois plus élevé que le variant Omicron et sa trentaine de mutations, en 2021.

Ce nouveau variant ne semble pas s’accompagner d’une mortalité accrue. Pour l'instant, le peu de données disponibles sur le BA.3.2 semblent indiquer qu’il n’est un problème que pour les personnes âgées ou avec comorbidités.

VNA/CVN