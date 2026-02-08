Le trafic ferroviaire suspendu sur le pont Long Biên après une défaillance structurelle

Les autorités ferroviaires vietnamiennes ont temporairement suspendu le trafic ferroviaire sur le pont Long Biên à Hanoï après la rupture d’une plaque de connexion en acier dans la structure de l’ouvrage, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité de ce monument historique vieux de 124 ans.

>> Pont Long Biên : un symbole culturel et historique de Hanoï

>> Rénovation du pont Long Biên : un équilibre à trouver

>> Rénovation du pont Long Biên : un équilibre à trouver

Photo : VNA/CVN

Selon la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) , les dégâts ont été découverts vers 18h15 le 2 février lors d’une inspection de routine. La plaque d’acier fracturée se situait au niveau d’un joint reliant la membrure supérieure, les diagonales et les montants de la structure métallique du pont, à la travée n°18.

Cet incident a directement menacé la sécurité de la structure du pont et des trains qui l’empruntent, entraînant l’interruption immédiate du trafic ferroviaire entre les gares de Hanoï et de Gia Lâm.

Par conséquent, tous les trains de voyageurs circulant sur la ligne Hanoï - Hai Phong ont été déviés et partent et arrivent désormais de la gare de Gia Lâm, au lieu du centre de Hanoï.

Parallèlement, les trains de voyageurs sur la ligne Hanoï - Lào Cai et tous les trains de marchandises à destination des provinces du nord sont déviés par un itinéraire alternatif au sud, via Van Diên, Hà Dông, le pont de Thang Long et Dông Anh.

Les travaux de réparation sont en cours sur la section endommagée : des piliers de soutien provisoires ont été installés et la plaque d’acier fracturée est en cours de remplacement. VNR a annoncé que les réparations devraient être terminées d’ici le 11 février.

Le trafic ferroviaire sur le pont Long Biên ne reprendra qu’après des essais de charge confirmant le respect intégral des normes de sécurité et techniques, a précisé l’exploitant.

Nguyên Quôc Vuong, directeur général adjoint de VNR, a déclaré que le pont, qui a fait l’objet de multiples réparations au fil des décennies, continue de présenter d’importants défis structurels liés à son âge et aux dommages subis pendant la guerre.

De nombreux éléments en acier ont subi la corrosion et l’usure, créant des risques latents difficiles à prévoir, a-t-il expliqué. Pour des raisons de sécurité, la vitesse des trains est limitée à 15 km/h sur le pont depuis de nombreuses années.

Le pont Long Biên, appelé anciennement pont Paul-Doumer, a été construit en 1898 à l’époque de l’Indochine française par l’entreprise Daydé & Pillé, société absorbée depuis par le groupe Eiffel, et terminé en 1902.

Malgré les bombardements dévastateurs de 1972, le pont est toujours solide et la vie des Hanoïens se poursuit sur ses travées. Élancé tout à côté des rues animées, des gratte-ciels majestueux, des stations de bus dynamiques, le pont relie toujours les deux rives du fleuve Rouge, reste séduisant avec son charme de jadis.

VNA/CVN