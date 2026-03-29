Le PM fixe l’exploitation commerciale de l’aéroport international de Long Thành au 4e trimestre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté, dans l’après-midi du 29 mars, l’état d’avancement des travaux de construction de l’aéroport international de Long Thành, dans la province de Dông Nai (Sud), conformément aux directives du secrétaire général du Parti Tô Lâm, et a procédé à un examen des difficultés afin d’accélérer la mise en œuvre du projet.

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Photos : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exigé que toutes les mesures nécessaires soient prises pour permettre l’exploitation commerciale de l’aéroport au quatrième trimestre 2026.

À ce jour, l’ensemble des lots de travaux ont mobilisé pleinement les dirigeantes, les ingénieurs ainsi que les entrepreneurs en construction et en supervision. Près de 9.000 ouvriers et techniciens travaillent régulièrement sur le chantier, avec des équipements et machines déployés en nombre suffisant. Le projet composant 3 du complexe aéroportuaire, comprenant 145 lots (construction, conseil et services), progresse activement. La valeur des travaux atteint environ 64.102 milliards de dôngs (2,43 milliards de dollars), soit 74% des contrats signés, tandis que les décaissements s’élèvent à environ 40.688 milliards de dôngs.

Un projet national stratégique

Après une visite de terrain, le Premier ministre a tenu une réunion de travail avec les ministères, les autorités locales, les investisseurs et les entrepreneurs concernés.

Il a souligné que l’aéroport international de Long Thành est un projet national stratégique, approuvé par l’Assemblée nationale en 2015 et validé par le gouvernement en 2020. Toutefois, certains travaux n’ont réellement démarré qu’en août 2023, et le premier vol technique est réalisé en septembre 2025.

Photo : VNA/CVN

Après plus de deux ans de mise en œuvre, plusieurs composantes sont achevées ou en voie de l’être, notamment : le centre de contrôle du trafic aérien, les pistes et aires de stationnement. Le terminal passagers est en phase de finalisation, tandis que les systèmes techniques (tapis roulants, conduites, hangars) sont en cours d’installation. Les infrastructures d’eau, d’électricité, de télécommunications et de transport interne sont également en déploiement accéléré.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs concernés et aux entreprises de coordonner leurs efforts afin de proposer des solutions face à la hausse des prix des matériaux, du carburant et des équipements. Il a également exigé la poursuite de l’achèvement des infrastructures essentielles telles que l’approvisionnement en carburant, en électricité, en eau, ainsi que les installations techniques et les hangars.

Il a en outre donné des affaires précises concernant les infrastructures de connexion avec l’aéroport, notamment les axes routiers et autoroutiers reliant Bien Hoa à Vung Tàu, Bên Luc à Long Thành, Tan Van à Nhon Trach, ainsi que les lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Long Thành et Dâu Giây, le périphérique 4 de Hô Chi Minh-Ville. Des projets ferroviaires urbains sont également prévus, reliant Suôi Tiên, Biên Hoa et Long Thành, ainsi que l’axe Tân Sơn Nhât - Long Thành.

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Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de garantir la qualité technique, l’esthétique, la protection de l’environnement, la sécurité, ainsi que la lutte contre la corruption et le gaspillage. Il a demandé de renforcer l’organisation de sociétés gestionnaires, de créer un groupe de travail dédié pour lever les obstacles du projet, et de planifier le développement des services non aéronautiques ainsi que d’une ville aéroportuaire intégrée, afin de stimuler l’économie aéronautique.

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