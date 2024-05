Le Vietnam condamne fermement le crime de génocide

Le Vietnam condamne fermement le crime de génocide et a déployé de nombreux efforts spécifiques et actions significatives pour y mettre fin et le punir, a déclaré le 23 mai l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors d’une séance plénière de l’Assemblée générale de l’ONU sur le crime de génocide.

>> Le Vietnam appelle à trouver une solution pacifique au problème ukrainien

>> Le Vietnam est prêt à devenir un centre de règlement des différends internationaux

>> La position de la jeunesse vietnamienne sur la scène internationale doit être renforcée

L’ambassadeur vietnamien a également insisté sur la politique du Vietnam de toujours respecter la vie humaine, son engagement à protéger les peuples, ainsi que sa position constante de respect de la Charte des Nations unies et du droit international.

Photo : VNA/CVN

En tant qu'État membre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Vietnam met sérieusement en œuvre ses obligations nationales en vertu de la Convention et ses engagements internationaux dans ce domaine, a-t-il affirmé.

La paix, la stabilité et le développement sont des conditions préalables à l'éradication du génocide. Le renforcement du dialogue, de la réconciliation et de l'unité nationale dans les pays concernés doit être une priorité absolue, a estimé l’ambassadeur vietnamien.

Le Vietnam est convaincu que l'Assemblée générale des Nations unies est le forum le plus approprié pour promouvoir le consensus et la solidarité entre les pays dans la prévention et la lutte contre le génocide et d'autres crimes graves, a-t-il souligné.

Dans le cadre de cette séance, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sur une Journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica, en Bosnie-Herzégovine, en 1995.

VNA/CVN