Le Premier ministre rend hommage aux champions de la Coupe de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Lors du tournoi, l'équipe a disputé huit matchs, remportant sept victoires et un nul. En finale, elle a remporté les matchs aller et retour contre la Thaïlande pour obtenir un résultat cumulé de 5 à 3 et remporter le trophée. C'est la troisième fois que le Vietnam remporte le titre du tournoi régional.

Lors de la rencontre, l'entraîneur sud-coréen Kim Sang Sik et le capitaine Dô Duy Manh ont remercié les dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que les ministères, les secteurs, les localités et, surtout, les supporters de tout le pays pour leur soutien constant à l'équipe.

Ils ont déclaré que le trophée de la Coupe de l'ASEAN 2024 est une récompense pour les efforts des joueurs et également un accomplissement pour toute la nation, promettant des efforts continus pour atteindre de nouveaux sommets et apporter la gloire au pays.

Photo : VNA/CVN

Rappelant le parcours chargé d'émotions de l'équipe jusqu'au championnat, Pham Minh Chinh a attribué ce résultat aux efforts de toute l'équipe, au processus de formation du secteur sportif et, surtout, au soutien sincère de plus de 100 millions de Vietnamiens en toutes circonstances.

Il a souligné l'importance de cette victoire, précisant que c'est la première fois que l'équipe remporte le trophée à l'étranger, reste invaincue et inscrit 21 buts, réalisant ainsi la meilleure performance de son histoire dans ce tournoi. C'est également la première fois qu'un joueur vietnamien, Nguyên Xuân Son, remporte à la fois les prix de "Meilleur joueur" et de "Meilleur buteur". Dans le même temps, Nguyên Dinh Triêu a été nommé "Meilleur gardien de but".

Pham Minh Chinh a demandé à l'équipe de ne pas se reposer sur ses lauriers mais de poursuivre ses efforts pour obtenir plus de victoires et atteindre des objectifs plus élevés, y compris lors des tournois asiatiques et de la Coupe du monde.

Photo : VNA/CVN

Au nom du leader du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l'Ordre du Travail de première classe à l'équipe nationale masculine de football et l'Ordre du Travail de troisième classe à six joueurs aux performances exceptionnelles, à savoir Nguyên Xuan Son, Dô Duy Manh, Nguyên Quang Hai, Nguyên Tiên Linh, Nguyên Hoàng Duc et Nguyên Dinh Triêu.

Il a également décerné les certificats de mérite du Premier ministre à 29 membres de l'équipe.

À cette occasion, la Commission pour la gestion du capital de l'État dans les entreprises a récompensé l'équipe de cinq milliards de dôngs (197.000 USD). Le groupe gazo-pétrolier du Vietnam, le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) et VPBank ont chacun offert deux milliards de dôngs à l'équipe.

VNA/CVN