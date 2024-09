Typhon Yagi : les Vietnamiens unissent leurs forces pour aider les sinistrés du Nord

Après le passage du super typhon Yagi, les provinces du Nord du Vietnam ont subi des pertes humaines et matérielles considérables en raison de fortes pluies et des inondations massives.

Photo : VTC/CVN

Face aux catastrophes naturelles, l'esprit de solidarité et d'entraide du peuple vietnamien a joué à fond, mettant en lumière de nombreux exemples touchants de fraternité nationale.

À Dà Nang, au cœur de la nuit, plusieurs quartiers restent éclairés, témoignant de l’activité effervescente des habitants. Jeunes et moins jeunes sont rassemblés pour préparer des "bánh tét" et des "bánh chưng", des gâteaux de riz gluant destinés aux sinistrés du Nord. Certains préparent les ingrédients, d’autres surveillent les marmites. Tout le monde met la main à la pâte pour que ces gâteaux puissent être envoyés vers le Nord dès le matin. Chacun contribue selon ses moyens : certains offrent leur travail, d’autres fournissent du riz gluant, des haricots mungo, de la viande de porc...

Nguyên Thành Long, qui réside dans le quartier de Hoà Hai, ne ménage pas sa peine. "Nous avons déjà confectionné 1.000 gâteaux hier et nous prévoyons d’en faire encore autant aujourd'hui pour les envoyer dans régions touchées. Chacun apporte sa contribution, que ce soit en main-d'œuvre ou en ingrédients", explique-t-il.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers jours, des convois transportant nourriture, vêtements et produits de première nécessité, affluent depuis le Centre du pays vers les provinces du Nord. Des volontaires se mobilisent également pour participer aux efforts de nettoyage et de reconstruction dans les zones les plus touchées. À Kon Tum, la population s’unit autour de collectes organisées pour envoyer des biens essentiels aux sinistrés.

Sur les hauts plateaux du Centre, les centres de collecte ne désemplissent pas, comme en témoignent ces bénévoles.

À Hô Chi Minh-ville, dès le lendemain du passage du typhon, des groupes de bénévoles se sont rapidement organisés pour envoyer des milliers de gilets de sauvetage, des tonnes de vivres et des lampes torches dans des provinces septentrionales telles que Thai Nguyên, Yên Bai et Lào Cai.

Hoàng Tuân Anh, initiateur du concept "ATM riz" durant la pandémie de COVID-19, est également en première ligne.

"Nous coordonnons les antennes locales de l’Union de la jeunesse du Nord pour mettre en place des équipes de secours qui utiliseront des bateaux motorisés pour atteindre les zones les plus touchées et y acheminer de la nourriture", dit-il.

Dans cette vague de solidarité, le soutien ne se limite pas aux dons matériels. Des initiatives pour reconstruire des habitations sont également en cours.

Parallèlement, dans la province de Lang Son, malgré les inondations, les habitants se mobilisent pour collecter des produits de première nécessité destinés aux zones plus durement touchées.

Cette solidarité ne s'arrête pas aux frontières du Vietnam. La diaspora vietnamienne à l'étranger organise également des collectes en faveur de leurs compatriotes touchés par les inondations.

Face à l’adversité, le peuple vietnamien continue de prouver que la solidarité et la fraternité sont des valeurs profondément ancrées. Ces gestes de générosité et de soutien mutuel aideront sans aucun doute les habitants du Nord à surmonter ces moments difficiles.

VOV/VNA/CVN