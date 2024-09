Le Vietnam et la Chine coopèrent pour prévenir, contrôler et atténuer les catastrophes naturelles

Les villes et provinces concernées de Chine et du Vietnam ont toutes été touchées par le typhon Yagi. Les deux parties ont donc coopéré pour prévenir, contrôler et atténuer les catastrophes naturelles, a déclaré ce vendredi 13 septembre à Pékin la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Maoning.

>> Le Vietnam et la Chine s'unissent pour lutter contre les conséquences du typhon Yagi

>> Le drainage à travers la Chine n'a pas beaucoup d'impacts sur le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une manifestation vivante du fait que la Chine et le Vietnam sont deux pays voisins qui s’entraident et se soutiennent, a dit Maoning.

Plus précisément, la station hydrométéorologique de la province vietnamienne de Lào Cai fournit des données pluviométriques pour le district ethnique autonome de Dao Hekou, province chinoise du Yunnan. L'Administration météorologique chinoise a également collecté et fourni d'urgence des informations hydrométéorologiques dans la zone frontalière sino-vietnamienne au Vietnam afin de soutenir fortement les efforts de prévention et de secours des deux pays contre les inondations, a indiqué Maoning.

Elle a souligné que la coopération dans ce domaine reflètait clairement le fait que la Chine et le Vietnam sont deux voisins amicaux qui s'entraident et se soutiennent, et a également une signification légitime en s'unissant pour construire une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam ayant une signification stratégique.

VNA/CVN