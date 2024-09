Le PM donne des instructions sur place pour régler les conséquences des inondations à Yên Bai

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Dans la ville de Yên Bai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a examiné les efforts de réponse aux inondations dans le quartier de Hông Hà, a visité l'école maternelle d'Anh Duong et a inspecté une zone touchée par un glissement de terrain dans le quartier de Yên Ninh.

Après cela, il a eu une séance de travail avec les autorités de la province de Yên Bai, des ministères et des secteurs. L'événement a également été connecté à d'autres localités de la province par téléconférence.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, il a présenté les plus sincères condoléances aux familles, organisations et localités ayant subi des pertes humaines et matérielles dues aux intempéries. Il a également salué les efforts des Comités locaux du Parti, des administrations, des organisations sociopolitiques, de la population et des forces pour répondre et régler les conséquences des catastrophes naturelles.

Il a salué les efforts des autorités locales, des organisations sociopolitiques, de la population et des forces d'intervention pour leur mise en œuvre rigoureuse des mesures de prévention, de réponse et d'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles, minimisant ainsi les dommages.

Soulignant l'importance de garantir la sécurité du réservoir hydroélectrique Thac Bà, Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et secteurs concernés d'apporter leur soutien à la province de Yên Bai dans la mobilisation des ressources, notamment l'armée, la police, les jeunes, les enseignants, ainsi que les équipements et moyens nécessaires pour participer aux efforts de règlement des conséquences et de stabilisation rapide de la vie et de la production.

Garantir la sécurité des habitants

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et aux secteurs d'aider Yên Bai à maximiser les forces telles que l'armée, la police et la jeunesse, ainsi que tout l'équipement disponible pour faire face aux conséquences, stabiliser rapidement la vie de la population et les activités économiques, et veiller à ce que personne ne soit laissé affamé, à court de vêtements ou de pénurie d'eau, ou sans abri.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a donné des directives pour poursuivre la prévention des glissements de terrain et l'évacuation des personnes des zones à risque, organiser la réparation des infrastructures de transport et d'irrigation, relancer la production agricole dans les zones affectées, et mettre en œuvre rapidement des politiques d'aide au logement pour les personnes sinistrées. Il a également insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des personnes et de fournir un soutien social pour faciliter la reprise de la vie quotidienne, de la production et des activités économiques.

Le chef du gouvernement a décidé de fournir 50 milliards de dôngs provenant du budget central pour aider la province de Yên Bai à résoudre les conséquences des tempêtes et des inondations. I

Le bilan provisoire des dégâts causés par le typhon Yagi, les inondations et les glissements de terrain fait état de 46 personnes décédées et portées disparues, et 24 blessées. Près de 23.000 maisons ont été détruites, endommagées ou inondées. Yên Bai a a évacué plus de 12.000 ménages pour assurer la sécurité. Des dizaines d'hectares de cultures et d'exploitations aquacoles ont été submergés et endommagés, etc.

Les pertes sont initialement estimées à 916 milliards de dôngs (37,3 millions d'USD), ont rapporté les autorités locales.

VNA/CVN