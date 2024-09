Le Parti et l'État au chevet du peuple dans la réponse au typhon

Le super typhon Yagi a touché terre au Vietnam il y a près d'une semaine, ce qui a fait de nombreuses victimes dans le pays, mais le Parti, l'État, les forces armées et la population de tout le pays ont pris diverses mesures fortes et globales pour minimiser les conséquences et aider aux efforts de reconstruction.

Photo : VNA/CVN

Face aux graves impacts de la tempête la plus puissante depuis des décennies, les dirigeants du Parti et de l'État se sont rendus dans les points chauds des inondations et des glissements de terrain dans la région montagneuse du Nord pour partager les pertes subies par les habitants, offrir des encouragements aux forces de secours et donner des instructions sur place aux autorités locales.

En visite dans la commune de Truong Sinh, district de Son Duong, province de Tuyên Quang, touchée par les inondations, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm s'est enquis des personnes évacuées dans le hameau de Phu Tho 1. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées et a exprimé sa sympathie aux habitants pour les difficultés et les pertes qu'ils subissent.

Il a souligné que dans les temps à venir, non seulement Tuyên Quang mais aussi les autres provinces du Nord touchées par le typhon doivent donner la priorité absolue au sauvetage des personnes tout en considérant les forces armées comme le noyau de la mise en œuvre complète et énergique de toutes les mesures, de la prévention au sauvetage et à l'acheminement des secours.

Donner des instructions directes

Surveillant de près la progression du super typhon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a continuellement émis de nombreuses dépêches et ordonné aux ministères, secteurs, agences et localités de se concentrer sur la gestion précoce et à distance du typhon Yagi. Il a établi des délégations dirigées par des vice-Premiers ministres pour inspecter et diriger les activités de réponse dans les localités. Il a également décidé de créer un comité de pilotage de première ligne pour donner des instructions directes.

Photo : VNA/CVN

Le 12 septembre, le chef du gouvernement s'est rendu au hameau de Lang Nu dans la commune de Phuc Khanh du district de Bao Yên, province de Lào Cai, où 37 ménages ont été ensevelis sous un glissement de terrain, faisant 95 morts et disparus.

Il a ordonné aux forces militaires, policières, sanitaires et autres de se coordonner avec les autorités locales pour mobiliser davantage de personnel et d’équipements afin de rechercher les disparus, de soigner les blessés et d’organiser les funérailles des morts.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la province de Lào Cai de délimiter les terres et de fournir une aide au logement aux personnes qui se sont retrouvées sans abri à cause du glissement de terrain, et de terminer les travaux avant le 31 décembre de cette année.

Peu de temps après avoir terminé une visite officielle en Russie et présidé l’ouverture de la 37e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN), le président de l’AN, Trân Thanh Mân, s’est rendu le 12 septembre dans la province de Thai Nguyên pour examiner les mesures de règlement des conséquences.

Photo : VNA/CVN

Dans la commune de Nga My – l’une des zones les plus durement touchées par les inondations dans le district de Phu Binh – il a encouragé la population à surmonter les difficultés et à s’unir à l’administration et aux forces locales pour faire face aux conséquences de la tempête et des inondations.

Une source de soutien pour la population

En appliquant les directives du Bureau politique, du secrétaire général du Parti et du président de l’État, du gouvernement et du Premier ministre, les forces de sécurité publique sont devenues une source de soutien pour la population.

Plus de 150.000 policiers et des dizaines de milliers d'équipements ont été déployés pour aider à la réponse à la tempête, aux recherches, au sauvetage et à la gestion des suites de la tempête. En particulier, trois officiers sont morts tandis que de nombreux autres ont été blessés, ont perdu des proches ou ont subi des dégâts matériels dans l'exercice de leurs fonctions.

Pour faire face au typhon Yagi, l'armée a déployé des centaines de milliers d'officiers et de soldats, dont des soldats réguliers, des miliciens et des réservistes, ainsi que plus de 10.100 véhicules de tous types, dont plus de 400 véhicules spéciaux, des milliers d'automobiles et de bateaux, ainsi que six hélicoptères.

Photo : VNA/CVN

Les régions militaires 1, 2, 3, 4 et 5 et le commandement de la capitale Hanoï ont aidé les habitants à renforcer leurs maisons et à évacuer les zones dangereuses. Le haut commandement des gardes-frontières a ordonné aux commandements des localités côtières du Nord de Quang Ninh aux provinces centrales de Binh Dinh de renforcer la gestion des navires opérant en mer, de leur donner des conseils de sécurité et de gérer les circonstances possibles en temps opportun.

Lors d'une cérémonie organisée le 10 septembre pour appeler aux dons en faveur des victimes du typhon, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (VFF), Dô Van Chiên, a déclaré qu'en ces temps difficiles, les comités du Parti, les administrations et les comités du VFF à tous les niveaux ont mobilisé des milliers de militaires et de policiers, des membres des syndicats de jeunes et des résidents locaux pour aider à l'évacuation, au sauvetage et à la protection des personnes et des biens. Certains officiers et soldats des forces armées ont même donné leur vie dans l'accomplissement de leurs tâches.

En réponse aux appels du secrétaire général du Parti et président de l'État Tô Lâm et du Présidium du Comité central du VFF, en peu de temps, un grand nombre d'entreprises, d'organisations, de particuliers et de localités de tout le pays ont enregistré des dons en faveur des victimes du typhon.

Le 13 septembre à 17 heures, pas moins de 775,5 milliards de dôngs (près de 31,6 millions d'USD) ont été versés sur le compte bancaire du Comité central de mobilisation des secours.

VNA/CVN