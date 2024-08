Le général Phan Van Giang reçoit le commandant des forces de défense malaisiennes

Photo : Hông Pha/VNA/CVN

Le général Phan Van Giang a souligné que le Vietnam et la Malaisie sont des voisins maritimes et des membres actifs et responsables de l'ASEAN. Le Vietnam attache une grande importance à la promotion du partenariat stratégique avec la Malaisie et soutient la Malaisie dans son rôle de présidence de l'ASEAN 2025.

Il s'est déclaré réjoui du développement des relations entre le Vietnam et la Malaisie. La coopération bilatérale en matière militaire et de défense avait apporté d'importantes contributions aux réalisations communes obtenues par les deux parties, a-t-il affirmé.

Selon le général Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman, les pays doivent s'unir dans le contexte des défis mondiaux interdépendants et multidimensionnels d'aujourd'hui.

Informant le général Phan Van Giang des résultats de son entretien précédent avec Nguyên Tân Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire vietnamienne et vice-ministre de la Défense, le responsable malaisien a indiqué que les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir une coopération de plus en plus concrète et efficace.

Phan Van Giang a apprécié la coopération entre les deux armées ces derniers temps, notamment dans les domaines tels que l'échange de délégations, la coopération militaire, la formation, la coordination et le soutien mutuel dans les forums et organisations multilatéraux.

Dans le même temps, il a proposé aux deux armées de continuer de proposer des consultations sur la mise en œuvre du mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel et la mise en place du mécanisme de consultation des forces aériennes et l'échange de jeunes officiers.

Il a préconisé de promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties ont du potentiel et des atouts, tels que l'industrie de défense, la médecine militaire et le maintien de la paix des Nations unies, et de continuer à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux.

En décembre 2024, le ministère vietnamien de la Défense célébrera le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire et la 2e exposition internationale de défense. Par l'intermédiaire du général Tan Sri Datuk Seri, Phan Van Giang a transmis son invitation à son homologue malaisien de la Défense et aux entreprises dans ce pays à assister à ces événements.

VNA/CVN