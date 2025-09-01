Banquet d’État en l’honneur du 1er secrétaire du PCC, président cubain

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et son épouse ainsi que le président Luong Cuong et son épouse, ont conjointement présidé le 1 er septembre à Hanoï le banquet d’État offert au premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba, président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, à son épouse et à la délégation de haut niveau cubaine.

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, Tô Lâm a souligné que la présence du président Miguel Díaz-Canel Bermúdez, de son épouse et de la délégation cubaine au Vietnam pour ses grandes célébrations, illustrait de manière vivante et profonde les liens de solidarité, d’amitié et de fraternité entre les deux pays. Elle réaffirme également le soutien et l’accompagnement mutuels des peuples vietnamien et cubain dans leur chemin respectif de construction et de défense de la Patrie.

Le dirigeant vietnamien a rappelé que le Vietnam gardait toujours en mémoire et en gratitude les sentiments de solidarité, ainsi que le soutien inestimable du peuple cubain, tant durant la lutte pour l’indépendance et la réunification nationale que dans l’œuvre actuelle d’édification et de défense du pays. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à la consolidation et au développement des relations spéciales, exemplaires, nouées par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro, et entretenues par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays.

Le Vietnam est déterminé à travailler main dans la main avec Cuba pour faire de cette amitié fraternelle un patrimoine éternel et une source de force durable dans la nouvelle étape de développement.

Le secrétaire général s’est réjoui de voir le riz vietnamien croître vigoureusement dans les champs d’amitié à Cuba, de constater les perspectives concrètes des projets de coopération dans les domaines de l’énergie et de la biotechnologie dès 2025, et s’est particulièrement félicité du succès dépassant les attentes de la campagne "65 ans de solidarité Vietnam - Cuba", qui suscite une large adhésion au sein de la population vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

En réponse, le dirigeant Miguel Díaz-Canel Bermúdez a adressé ses félicitations au Vietnam à l’occasion d’une année 2025 marquée par de nombreux événements historiques. Il a affirmé que la confiance politique réciproque et la fraternité entre les deux pays favorisaient une coopération élargie dans tous les domaines.

Un an après la visite historique du secrétaire général Tô Lâm à Cuba en septembre 2024, les deux parties ont obtenu des résultats tangibles en matière d’échanges politiques et de coopération bilatérale. Le caractère exceptionnel de cette visite illustre la priorité que les deux pays accordent à leur partenariat. La nouvelle approche adoptée en matière de coopération économique oriente les deux nations vers une efficacité accrue et une plus grande durabilité, tout en ouvrant la voie à des projets inédits dans des secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et biotechnologique ainsi que les énergies renouvelables.

À cette occasion, le président cubain a adressé ses félicitations au Vietnam pour ses réformes institutionnelles visant à optimiser l’efficacité du pays et a exprimé sa conviction qu’avec le leadership du Parti communiste, le Vietnam atteindra son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN