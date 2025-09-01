Les épouses des deux chefs du Parti vietnamien et cubain découvrent l’art des marionnettes sur l’eau

Le 1 er septembre, M me Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et M me Lis Cuesta Peraza, épouse du Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ont assisté à un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau puis visité le Temple Ngoc Son, à Hanoï.

Photo : Van Điêp/VNA/CVN

Ces activités s’inscrivaient dans le cadre de la visite d’État du couple présidentiel cubain au Vietnam, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne.

Au Théâtre des marionnettes sur l’eau de Thang Long, la première dame cubaine et sa délégation ont découvert un art séculaire issu de la civilisation rizicole vietnamienne. Les deux épouses ont assisté à des représentations choisies parmi le répertoire vietnamien de près de 400 pièces de marionnettes sur l'eau.

Mme Lis Cuesta Peraza a salué l’accueil chaleureux de Mme Ngô Phuong Ly et des artistes, soulignant que les représentations lui avaient permis de mieux comprendre une tradition artistique imprégnée de culture populaire. Elle a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, des marionnettistes vietnamiens se rendront à Cuba pour partager cet art traditionnel avec le public cubain.

Photo : Van Điêp/VNA/CVN

Mme Ngô Phuong Ly a rappelé leur visite conjointe en 2024 au Musée El Arca des marionnettes à La Havane, en soulignant que les deux pays possédaient chacun des traditions originales dans ce domaine.

Les deux épouses se sont ensuite rendues au Temple Ngoc Son, sur le lac Hoàn Kiêm, où leur présence a suscité de vifs applaudissements et des acclamations telles que "Viva Cuba, Viva Vietnam", symbolisant l’amitié durable entre les deux nations.

Elles y ont offert de l’encens, découvert les légendes du lac et admiré la Tour de la Tortue depuis le pont Thê Huc. La première dame cubaine a reçu en souvenir une calligraphie portant le mot "Paix".

VNA/CVN