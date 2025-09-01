Le président Luong Cuong reçoit le président de la Chambre des représentants de Biélorussie

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu le 1 er septembre à Hanoï, le président de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale de Biélorussie, Igor Sergueïenko, qui conduit une délégation biélorusse au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 80 e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale (2 septembre 1945-2025).

Le chef de l’Etat vietnamien a exprimé sa profonde reconnaissance pour le précieux soutien apporté par le peuple de l'ex-Union soviétique, y compris celui de Biélorussie, à la lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et la réunification nationale, ainsi qu’à l’édification et au développement du pays aujourd’hui.

Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens souhaitaient renforcer davantage la coopération bilatérale dans des domaines où le Bélarus disposait d’atouts et où le Vietnam exprime un fort intérêt, tels que la science et la technologie, l’industrie et l’agriculture.

Le chef de l’État a invité le Parlement biélorusse à soutenir l’élargissement des échanges et contacts de haut niveau, en particulier par le canal parlementaire, afin de créer un cadre juridique favorable à la mise en œuvre effective des accords conclus entre les dirigeants des deux pays.

Pour sa part, Igor Sergueïenko a souligné la portée historique des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale vietnamienne, rappelant les relations de longue date, de confiance et d’amitié entre les deux pays.

Il a présenté plusieurs projets de coopération bilatérale dans divers secteurs, tout en se félicitant de l’Accord d’exemption de visa récemment signé, qui ouvrira de nouvelles perspectives dans les échanges culturels et touristiques.

Les deux dirigeants ont salué les progrès positifs des relations bilatérales, en particulier après la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en Biélorussie en mai 2025 et l’établissement du partenariat stratégique.

Ils sont convenus d’élaborer rapidement une feuille de route de coopération 2025-2027 afin de concrétiser les accords conclus et de promouvoir davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, tout en renforçant la coordination dans les forums régionaux et internationaux au service de la paix et du développement.

