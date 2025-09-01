Vietnam - Cuba

Des dirigeants assistent à la cérémonie de remise des documents de coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et président de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en visite d’État au Vietnam, ont assisté, le 1 er septembre, après leur entretien à Hanoï, à la cérémonie de remise des accords de coopération.

Il s’agit d’un accord de coopération agricole entre les gouvernements du Vietnam et de Cuba visant à renforcer la production rizicole et à contribuer progressivement à la sécurité alimentaire à Cuba pour la période 2025-2027 ; du procès-verbal de la 42e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Cuba sur la coopération économique et scientifique ; du protocole d’accord en matière de santé entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le ministère cubain de la Santé ; du protocole d’accord sur la coopération dans le domaine des archives et de la gestion documentaire entre les Archives nationales du Vietnam (ministère de l’Intérieur) et les Archives nationales de Cuba ; du protocole d’accord sur la création d’une coentreprise entre la société Hoa Sen Investment Group, l’Institut de l’économie verte et le groupe pharmaceutique cubain Labiofarm.

À cette occasion, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens ont remis une première aide d’une valeur de 385 milliards de dôngs au peuple cubain.

Durant ces 65 dernières années, la coopération entre les deux pays s’est développée de manière approfondie à tous les niveaux, à travers tous les canaux et dans divers domaines, reposant sur trois piliers principaux : la politique et la diplomatie comme fondement ; l’économie, le commerce et l’investissement comme moteur et les échanges entre les peuples comme ciment des relations bilatérales.

