Le PM Pham Minh Chinh exhorte Dông Nai à asseoir sa position de pôle de croissance

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré mardi 24 septembre que la position et le rôle de la province de Dông Nai (Sud) sont de plus en plus affirmés dans la stratégie globale de développement du pays, en tant que maillon important du Sud-Est et pôle de croissance de la région et du pays.

S’adressant à la conférence d’annonce du plan directeur provincial pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 et de promotion des investissements, il a assigné à Dông Nai cinq tâches spécifiques: l’identification et le développement des potentiels distinctifs, opportunités exceptionnelles et avantages compétitifs ; l’identification des limites, lacunes et défis et l’établissement d’une trajectoire de progrès ; l’élaboration des projets et programmes de développement socio-économique ; la mobilisation des ressources ; et l’organisation de leur mise en œuvre scientifique, efficace et ciblée.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a recommandé à Dông Nai de se concentrer sur un point capital qui consiste à mobiliser et à utiliser efficacement des ressources pour promouvoir les moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, l'exportation et la consommation; et d’activer de nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie du partage, l’économie de la connaissance.

Il a également également indiqué deux renforcements, à savoir ceux des investissements et du développement des facteurs humains, ainsi que trois percées que sont la modernisation des infrastructures stratégiques, le développement des hautes technologies au service des chaînes d’approvisionnement, et l’applicatioon de la science, de la technologie et de l’innovation dans tous les domaines.

Le plan directeur de la province de Dông Nai pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, approuvée par le Premier ministre par la décision n°586/QD-TTg du 3 juillet 2024, fixe l’objectif que d’ici 2030, Dông Nai devienne une province civilisée et moderne, à croissance élevée, à revenu supérieur, et une localité relevant du pouvoir central à la pointe du développement des industries de haute technologie d’ici 2050.

Sous le témoignage du Premier ministre Pham Minh Chinh, les responsables de la province de Dông Nai ont remis la décision de politique d’investissement et le certificat d’enregistrement d’investissement, le protocole d’accord et l’accord de principe à 17 projets d'investissement d’un capital d’environ 6 milliards de dollars.

VNA/CVN