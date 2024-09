Le dirigeant Tô Lâm rencontre le personnel des représentations du Vietnam aux États-Unis

Dans le cadre de son voyage d’affaires pour assister à la 79e session de l’Assemblée générale de l'ONU et de ses activités aux États-Unis, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré dans la soirée du 23 septembre (heure locale) le personnel de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU et d'autres représentations vietnamiennes.