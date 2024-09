La prochaine visite du dirigeant vietnamien à Cuba affirme les relations traditionnelles bilatérales

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d'État à Cuba du 25 au 27 septembre, à l'invitation du premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, et son épouse.

Il s'agira de la première visite du dirigeant Tô Lâm à Cuba dans ses nouvelles fonctions, démontrant la haute estime du Parti, de l'État et du secrétaire général du PCV et président du Vietnam envers Cuba et les relations bilatérales.

Cuba a été le premier pays d'Amérique latine à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1960. Depuis, le soutien, la solidarité et la coopération intégrale entre les deux pays se sont constamment renforcés et développés dans de nombreux domaines.

La solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale entre le Vietnam et Cuba constituent un héritage précieux hautement apprécié par les Parti, les États et les peuples des deux pays. Les relations entre les deux Partis servent de fondement politique, guidant le développement de la coopération entre les deux pays.

En matière commerciale, le Vietnam est actuellement le 2e partenaire commercial asiatique de Cuba. Toutefois, le commerce bilatéral demeure modeste. En matière d'investissement, le Vietnam est actuellement le plus grand investisseur asiatique à Cuba.

Dans les forums internationaux, notamment aux Nations unies, les deux parties se soutiennent activement. Le Vietnam persiste dans sa solidarité avec Cuba, s'opposant à l'embargo contre Cuba et appelant à sa levée.

Selon le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Lê Hoài Trung, la visite du dirigeant Tô Lâm à Cuba démontre la solidarité et la loyauté du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam avec le Parti, l'État et le peuple de Cuba.

Le Vietnam souhaite accompagner Cuba, coopérer avec lui et se développer ensemble pour consolider, promouvoir et développer constamment la solidarité traditionnelle et l'amitié spéciale avec Cuba, a-t-il affirmé.

Durant la visite, les dirigeants évalueront les réalisations et les résultats de la coopération entre le Vietnam et Cuba ces derniers temps, proposeront des orientations pour renforcer et améliorer l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, faisant entrer la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba dans une nouvelle phase, dans l’intérêt des deux peuples, a-t-il indiqué.

Selon l'ambassadeur cubain au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez Guillen, le dirigeant Tô Lâm est un grand ami du peuple, du Parti et du gouvernement de Cuba. Selon lui, il est probable que les deux parties parviendraient à des accords importants au niveau de Parti, contribuant à renforcer les relations entre les deux Partis.

