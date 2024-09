Le dirigeant Tô Lâm reçoit des experts et des universitaires à l’Université Columbia

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu mardi 23 septembre à l’Université Columbia, à New York, des experts et des universitaires dans le cadre de son voyage de travail aux États-Unis pour le Sommet de l’avenir de l’ONU et des événements connexes.

Photo : VNA/CVN

Les experts ont noté que le Vietnam a le potentiel de maintenir sa forte croissance économique, tirée par les secteurs de haute technologie, l’innovation et l’amélioration des conditions d’investissement.

Ils ont souligné la nécessité pour le gouvernement de guider le développement, avec les infrastructures comme fondement et le secteur privé comme moteur clé, en particulier dans des domaines comme l’intelligence artificielle (IA).

Ils ont recommandé que le Vietnam se concentre sur deux ou trois technologies émergentes et investisse massivement dans la recherche et le développement.

Thomas Vallely, conseiller principal sur le Vietnam au Weatherhead East Asian Institute, a souligné l’importance d’investir dans l’infrastructure numérique stratégique. Les experts ont également salué l’orientation du Vietnam dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Scott Fritzen, président de l’Université Fulbright du Vietnam, a suggéré de mettre à jour l’éducation traditionnelle pour doter les étudiants des compétences nécessaires aux avancées technologiques rapides.

Anne Neuberger, conseillère adjointe à la sécurité nationale des États-Unis, a salué le partenariat stratégique global entre les États-Unis et le Vietnam, notamment en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a salué les évaluations, les échanges et surtout les sentiments que les experts et les universitaires ont exprimés à l’égard du Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam était prêt pour un nouveau point de départ historique et une nouvelle ère, déclarant qu’il continuerait à promouvoir de manière concertée et globale le processus de renouveau, à stimuler le développement rapide et durable du pays sur la base du point de vue du développement économique et social et de la protection de l’environnement comme centre, de l’édification du Parti comme clé, du développement culturel comme fondement, de la garantie de la défense et de la sécurité nationales et de la promotion des affaires étrangères comme tâche essentielle et régulière avec l’esprit de "l’autonomie, de la confiance en soi, de l’autonomie, de la force personnelle et de la fierté nationale".

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a souligné quatre orientations majeures dans la promotion du développement socio-économique dans la période à venir, à savoir se concentrer sur la construction, le perfectionnement et l’innovation concertée des institutions de développement du pays.

Le Vietnam poursuit sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, garantissant les plus hauts intérêts nationaux sur la base des principes fondamentaux du droit international, a-t-il déclaré.

Il a demandé aux experts et aux universitaires de continuer à prêter attention et à renforcer la coopération avec le Vietnam, en particulier dans la recherche et le partage de politiques, et de soutenir le Vietnam dans la promotion du développement scientifique et technologique.

En présence du secrétaire général et président Tô Lâm, de la doyenne de l’Université de Columbia, Angela Olinto, ainsi que des participants à l’événement, le vice-ministre des Affaires étrangères Dô Hung Viêt et la vice-présidente exécutive de l’Université Columbia, Wafaa El-Sadr, ont présenté le protocole d’accord-cadre sur la coopération entre l’Université Columbia et le ministère vietnamien des Affaires étrangères.

Parallèlement, l’Université VinUni et l’Université Fulbright du Vietnam ont également annoncé deux protocoles d’accord avec l’Université Columbia pour promouvoir la coopération dans le domaine de la formation.

VNA/CVN