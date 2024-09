Une délégation d’anciens soldats volontaires et experts militaires vietnamiens en visite au Laos

La délégation, conduite par le général de brigade Huynh Dac Huong, chef du Comité national de liaison d’anciens soldats volontaires et experts militaires vietnamiens ayant soutenu le Laos, a été reçue le 23 septembre à Vientiane par le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, ainsi que le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL, Thongsavanh Phomvihane.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants lao ont tous affirmé les significations importantes de la visite de la délégation vietnamienne pour la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Ils ont hautement apprécié les sacrifices des soldats volontaires et experts militaires vietnamiens qui avaient combattu aux côtés des Lao jusqu'à ce que leur pays soit complètement libéré.

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, a salué les contributions du Comité national de liaison d’anciens soldats volontaires et experts militaires vietnamiens ayant soutenu le Laos à la préservation et au développement des relations spéciales entre les deux pays. Il a affirmé que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples se développeraient continuellement.

De son côté, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense, Chansamone Chanyalath, a remercié le Vietnam pour son soutien particulièrement précieux au Laos.

Pour sa part, le général Huynh Dac Huong a souligné que les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos étaient un atout inestimable des deux nations.

Au ministère lao de la Défense, le général Huynh Dac Huong, au nom de la délégation, a fait don de 10 millions de dôngs aux habitants lao vivant dans les zones ravagées par les récentes inondations.

Le même jour, la délégation vietnamienne a également offert 35 ordinateurs à l’École de culture ethnique de l'Armée populaire lao.

VNA/CVN