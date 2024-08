Le PM Pham Minh Chinh souligne la mission de défense et de sécurité nationales

Le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, qui a travaillé dans la soirée du 17 août avec la Police du district de Krông Pac, province de Dak Lak, a mis en avant la mission de défense et de sécurité nationales, rappelant la position stratégique cruciale des hauts plateaux du Centre en matière de sécurité et de défense.

Les forces de sécurité publique du district de Krông Pac et de la province de Dak Lak doivent mettre en place une réflexion, une méthodologie et une approche propres à maintenir la stabilité politique, l’ordre et la paix sociaux, élever constamment l’esprit de vigilance et la préparation au combat, a déclaré le chef du gouvernement.

Elles doivent considérer la mission de défense et de sécurité nationales comme celle de première importance, construire solidement la posture de défense et de sécurité nationales de tout le peuple. Dans ce processus, il est nécessaire d’attacher de l’importance à la force qui émane du peuple, a-t-il poursuivi.

Le chef du gouvernement a également demandé de mettre en œuvre efficacement les options, solutions et projets de protection de la sécurité nationale et de la paix sociale et de construction des forces de police populaire, contribuant à maintenir la stabilité politique, à servir le développement économique et à assurer l’ordre et et la paix sociaux.

En même temps, il faut prévenir, combattre et déjouer tous les complots et activités de sabotage des forces hostiles et réactionnaires ; détecter, prévenir et gérer de manière proactive et dès la base, ne pas laisser se produire des points chauds en matière de sécurité et d’ordre, ne pas se laisser faire ni surprendre en matière de stratégie, de sécurité politique, d’ordre et de paix sociaux, a-t-il encore indiqué.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Parti, l’État et le peuple espèrent en ce que les forces de police populaire continueront de promouvoir leur tradition héroïque, d’être une force force armée importante, fiable et absolument loyale envers le Parti, l’État et le peuple.

