Typhon Yagi : la VNA au chevet des sinistrés de Phu Tho

Photo : VNA/CVN

Dans le district de Ha Hoa, l'un des districts les plus gravement touchés par le typhon Yagi, l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Centre de développement de la communication de la VNA ont offert 300 cadeaux, d'une valeur totale de près de 200 millions de dôngs.

Selon les statistiques préliminaires, le district de Ha Hoa compte deux morts et 1 blessé. Plus de 4.300 ménages ont dû déménager en raison d'inondations et de glissements de terrain. Les dégâts causés sont énormes... On estime que la valeur totale des dégâts dans le district de Ha Hoa est supérieure à 143 milliards de dôngs.

Le même jour, le Comité du Front de la Patrie vietnamienne de la province de Cà Mau (Sud) a continué à organiser des activités de soutien aux populations des provinces du Nord. Les délégués ont offert 69,1 millions de dôngs, un montant qui sera envoyé aux provinces les plus touchées.

Auparavant, le 13 septembre, la permanence du Comité provincial du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie vietnamienne de la province avait organisé un programme spécial, qui avait reçu le soutien de 83 organisations et individus, avec 76,2 millions de dôngs collectés.

La province de Cà Mau a également remis 6,7 milliards de dôngs au Comité central de secours et aux 9 provinces et villes gravement endommagées.

VNA/CVN