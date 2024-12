Le village de Làng Nủ renaît après le typhon No 3

Après plus de trois mois de travaux, le ministère de la Défense a organisé, le 15 décembre, une cérémonie de remise de 40 maisons dans la zone de réinstallation de Làng Nủ, située dans la commune de Phúc Khánh, district de Bảo Yên (Lào Cai). Le général d'armée Hoàng Xuân Chiến, membre du Comité central du Parti et ministre adjoint de la Défense, était présent et a offert des cadeaux aux habitants.

Photo : Nguyễn Hải/CVN

De fortes pluies survenues pendant plusieurs jours après le passage du typhon N°3 avaient provoqué une crue dévastatrice dans la matinée du 10 septembre, anéantissant quasiment le village de Làng Nủ.

La zone de réinstallation avait été construite à Đồi Sim, un terrain élevé et spacieux de 10 ha, garantissant la sécurité, situé à environ 2 km de l’ancien village.

Quarante maisons de deux étages ont été construites, suivant le modèle traditionnel des maisons sur pilotis des Tày, avec des installations annexes telles qu’une cuisine et des toilettes. De plus, un établissement scolaire (deux salles de maternelle, deux salles primaires), une salle communautaire, ainsi que des infrastructures de transport, d’électricité et d’eau ont également été aménagés, assurant aux habitants une vie stable et durable.

Les fonds nécessaires à la construction de la zone de réinstallation du village de Làng Nủ ont été fournis par le Fonds "Tấm lòng Việt" (Le cœur du Vietnam) de la Télévision vietnamienne et d’autres partenaires financiers. La brigade 12 de la Compagnie générale de construction Trường Sơn (relevant du ministère de la Défense) avait été chargée de réaliser le projet.

Solidarité et efforts de reconstruction

Photo : Nguyễn Hải/CVN

Lors de la cérémonie, au nom du Comité militaire central et du ministère de la Défense, le général Hoàng Xuân Chiến, ministre adjoint de la Défense, a exprimé sa solidarité face à la souffrance et aux pertes que la population a traversées en raison des inondations.

Il a également exprimé sa confiance dans le fait qu'avec la direction des autorités locales et grâce aux efforts des habitants, le village de Làng Nủ surmontera rapidement les difficultés et retrouvera la stabilité.

Le ministre adjoint Hoàng Xuân Chiến a également salué les efforts de la brigade 12, qui a réussi à achever la construction des zones résidentielles dans les délais, et a remercié la province de Lào Cai pour sa collaboration avec l'armée.

Mai Quynh/CVN