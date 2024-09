Typhon Yagi

Typhon Yagi : le PM examine les travaux de traitement des conséquences à Hai Phong

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié l’évacuation par Hai Phong des habitants d’un vieux bâtiment construit pendant les années 1960 dans l’arrondissement de Ngô Quyên avant l’arrivée du typhon Yagi pour assurer leur sécurité.

Il a demandé à Hai Phong de réexaminer les anciens immeubles d'habitation et de reloger les personnes des immeubles d'habitation anciens, gravement dégradés et dangereux, vers de nouveaux endroits sûrs pour vivre.

Le chef du gouvernement a ensuite travaillé avec les autorités municipales sur le traitement des conséquences du typhon Yagi.

Selon un bilan actualisé jusqu’à midi le 8 septembre, Yagi a fait deux morts et 18 blessés à Hai Phong, endommagé 528 maisons, 128 écoles, 13 établissements médicaux, 104 lieux de travail, 367 poteaux électriques et d’éclairage, 6.059 arbres, 1.200 ha de vergers, 48 ha d’aquaculture et plus de 16.700 ha de riz et de cultures maraîchères...

Lors de la séance de travail, Pham Minh Chinh a transmis aux sinistrés un message de sympathie du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

Appréciant les efforts de Hai Phong face au typhon Yagi, le Premier ministre lui a demandé de prendre les mesures nécessaires afin d’assister les victimes du typhon, de garantir l’hygiène environnementale et la sécurité alimentaire, de réparer immédiatement les pannes de courant et d’Internet, d’aider les établissements éducatifs et médicaux à surmonter les conséquences...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté d’accorder un montant de 100 milliards de dôngs à Hai Phong pour l’aider à surmonter les conséquences du typhon Yagi et à revenir rapidement à la normale.

VNA/CVN