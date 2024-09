Des hélicoptères Mi-171 pour aider les personnes vivant dans les zones inondées

Le 12 septembre à 09h30, l'hélicoptère Mi-171 No03 du Régiment d'hélicoptères 916 de la Division 371 de la Force de la défense aérienne et de l'Armée de l'air, a effectué le premier vol pour réaliser la mission de sauvetage et de transport des produits de première nécessité et des bouées de sauvetage en faveur des personnes isolées dans les zones inondées de la province de Cao Bang.