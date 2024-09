Cadeaux à des enfants atteints de cancer

À l'occasion de la Fête de la mi-automne, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et des représentants du Fonds de soutien aux patients atteints de cancer - Ngay Mai Tuoi Sang (Avenir brillant), ont rendu visite et offert le 12 septembre des cadeaux à 200 patients du Département d'hématologie pédiatrique de l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine.